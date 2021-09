Star Plus

Star+, ese es el nombre de la nueva plataforma de streaming de Disney que debutó este martes 31 de agosto en Chile y América Latina, con un catálogo cargado de series, películas, estrenos, comedias animadas, producciones originales internacionales y latinoamericana, y la programación deportiva de la cadena de ESPN.

Entre las películas que tendrá esta nueva plataforma, se encuentran "Deadpool", "Jojo Rabbit" y "Bohemian Rhapsody".

Para quienes deseen obtener Star Plus, el precio dependerá del plan que desee contratar. El plan mensual cuesta $8.500 pesos y el anual tiene un precio de $84.900 pesos.

En el caso de quienes quieran contratar Star+ y también Disney+, pueden hacerlo a través del plan combo que tiene un valor mensual de $10.500 pesos.

Revisa a continuación las cintas disponibles.

¿Qué películas y series tendrá Star Plus?

Películas

- Alien

- Bohemian Rhapsody

- Deadpool (1 y 2)

- El Diablo Viste a la Moda

- El Planeta de los Simios

- Jojo Rabbit

- Judy

- Nomadland

- Logan

- The Empty Man

Series

- American Horror Story

- Big Sky

- Dollface

- Grey´s Anatomy

- How I met your Mother

- Homeland

- Lost

- Modern Family

- Outlander

- Prison Break

- Rebel

- Snowfall

- The Walking Dead

- This is Us

- 24

- 9-1-1

Series animadas

- American Dad!

- Duncanville

- Family Guy

- Futurama

- Los Simpson

Programación ESPN

- Béisbol de la MLB y la Liga Mexicana

- Boxeo

- Ciclismo del Tour de France

- ESPN KNOCKOUT

- Fútbol nacional e internacional

- Golf de PGA Tour y The Masters

- MLS

- MotoGP

- NFL

- SportsCenter

- Tenis Grand Slam y los torneos ATP y WTA