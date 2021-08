Star+ (accesible en Starplus.com), el nuevo servicio de streaming de Disney enfocado en el público adulto ya está disponible en Chile y Latinoamérica, con un amplio catálogo de producciones de la desaparecida firma Fox además de sus derivados, nuevos estrenos y programación deportiva.

Esto incluye producciones de ficción y no ficción creadas íntegramente en América Latina, una amplia oferta de deportes en vivo de ESPN, producciones originales internacionales, el catálogo completo de comedias animadas de 20th Television y exclusivos estrenos de cine.

El presidente de The Walt Disney Company Latin America, resaltó que "el nuevo servicio se destaca, además, por la gran diversidad de sus propuestas combinadas que hasta ahora nunca se habían presentado juntas, a través de una misma plataforma de streaming".

Para el beneficio de los potenciales suscriptores, Star+ ya puede complementarse con Disney+ a través de Combo+, una oferta comercial que ofrece ambos servicios a un único precio.

El mismo Lerner destacó que "también, a partir de hoy, se encuentra disponible Combo+, una oferta comercial sin igual que incluye todo el contenido de Star+ y Disney+ por un precio único y atractivo, que da acceso a la mayor cantidad y calidad de contenido en streaming que existe en el mercado de Latinoamérica”, concluyó.

STAR+: ¿Cuál es el precio y los valores de los distintos planes del servicio en Chile?

STAR+: ¿Cómo suscribirse al servicio de streaming y en qué dispositivos se puede ver?

Quienes ya cuentan con una suscripción anual a Disney+, podrán adherirse a la suscripción mensual de Combo+ a través de www.starplus.com.

De elegir esta oferta comercial, se les descontará de su factura de Combo+ el valor que representa un mes de Disney+ mientras dura la anualidad que ya pagaron. Esto puede variar si la contratación se realiza a través de un tercero.

En el mismo sitio, se pueden encontrar otras ofertas individuales, tanto mensuales como anuales para accder al servicio.

Los suscriptores pueden ver Star+ en una gran variedad de dispositivos compatibles, móviles y de TV conectados a Internet, disfrutando de contenido de alta calidad en hasta 4 dispositivos en simultáneo.

Se podrán hacer hasta 25 descargas simultáneas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar 7 perfiles diferentes, incluyendo la opción de control parental.

STAR+: ¿Qué SERIES y PELÍCULAS estarán en la plataforma?

La plataforma cuenta con nuevas producciones originales internacionales exclusivas de Star+, con elencos estelares y figuras de renombre detrás de cámaras.

Algunos de los esperados títulos que ya integran el servicio son la serie de comedia e intriga Only Murders in the Building, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez; Love, Victor, Big Sky y A Teacher.

También están disponibles series originales de éxito mundial como todas las temporadas de This Is Us y The Walking Dead, incluyendo la final que estrena hoy con doble episodio.

Más adelante llegarán a la plataforma, el drama biográfico Pam & Tommy, con Lily James y Sebastian Stan, y Y: The Last Man, la nueva serie dramática de FX basada en la novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra.

Los fanáticos del cine cuentan con títulos recientes como Judy, así como éxitos de taquilla de todos los géneros como Deadpool y Bohemian Rhapsody. También pueden acceder a lanzamientos cinematográficos que estrenarán en streaming de forma exclusiva a través de Star+, como Vacation Friends y Nomadland, ganadora del Premio Oscar a Mejor Película.

En materia de comedias animadas, el catálogo incluye todas las producciones de 20th Television, entre las que se encuentra la icónica y multipremiada serie Los Simpson, que hoy estrena su 32ª temporada completa y que, por primera vez, ofrece todas las temporadas en un mismo destino.

Además, también pueden ver títulos como Family Guy, Futurama, Bob’s Burgers y, a fines de septiembre, estrenará Solar Opposites, una nueva serie de Star Original Productions de los creadores de Rick & Morty.

STAR+: ¿Qué producciones latinoamericanas estarán en la plataforma?

Los suscriptores de Star+ pueden disfrutar de nuevos contenidos originales creados en y para Latinoamérica junto a los talentos más destacados de la región, tanto delante como detrás de cámaras.

Las nuevas historias, que irán estrenando paulatinamente, abordan temáticas relativas a la cultura popular latinoamericana, en formato de ficción y no ficción, y a través de los géneros más diversos: el drama, con títulos como Santa Evita, No fue mi culpa, y una nueva temporada de Impuros; la comedia, con series como El galán. La TV cambió, él no y Los protectores; la comedia dramática, a través de producciones como Terapia alternativa y El encargado; el thriller, con títulos como Insania y Horario estelar; el biopic, de la mano de series como Ringo y Pancho Villa. El Centauro del Norte; y el docu-reality, a través de producciones como la nueva temporada de la renombrada serie documental Bios. Vidas que cambiaron la tuya.

STAR+: ¿Qué programación de ESPN se podrá ver en la plataforma?

Con Star+, la llegada de ESPN al mundo del streaming será un desembarco que vendrá de la mano de un amplio catálogo de eventos y shows en vivo de las grandes ligas europeas de fútbol, como la Ligue 1 de Francia con su constelación de estrellas, que encabezan Messi y Neymar; UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania, Eredivisie de Países Bajos; así como algunas de las principales competencias de América: CONMEBOL Libertadores, la LPF de Argentina y la MLS.

También incluye el Grand Slam de tenis (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open), así también como los torneos ATP y WTA; el ciclismo del Tour de France; deporte motor de la Fórmula 1 y MotoGP; el básquetbol de la NBA; ESPN Knockout con boxeo & UFC; el golf del PGA Tour, The Masters, The Open, PGA Championship y Ryder Cup; el fútbol americano de la NFL; deportes extremos de los X Games; The Rugby Championship; el béisbol de la MLB y el hockey sobre hielo de la NHL.

A eso se suman las versiones locales de clásicos de ESPN como SportsCenter, con Pablo Ramos, Claudio Alfaro y Andrea Hernández, entre otros; así como producciones originales de la señal creadas en Latinoamérica como ESPN Knockout; ESPN Equipo F, con Gustavo Huerta, Felipe Bianchi y Grace Lazcano; ESPN Fútbol 90, con Fernando Solabarrieta; ESPN F360, con Francisco Sagredo y Mauricio Pinilla; y ESPN F Show, con Cristián Sánchez y Marcelo Espina.