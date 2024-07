Deadpool llegó al UCM y gracias a la rienda suelta que le dio Kevin Feige; hizo su propio multiverso de la locura con Deadpool & Wolverine.

Este jueves 25 de julio, con preestreno el miércoles, es el estreno oficial de la tercera parte del personaje que interpreta Ryan Reynolds. Un viaje increíble, pero también un paso que tenía que dar el personaje luego de que Disney, dueño de Marvel Studios, comprara Fox y a los personajes como el mismo Deadpool, los 4 Fantásticos y los X-Men.

En RedCarpet asistimos a la función de prensa y te traemos la reseña sin spoilers de Deadpool 3.

Un homenaje de Marvel Studios a Fox

Es difícil no mostrar la dimensión de Deadpool & Wolverine sin decir spoilers. Y es que los mejores momentos con varias sorpresas y todo lo que el fan service esperaba.

Luego de apuestas en el cine como Spider-Man: No Way Home que dio ese salto multiversal que prometía la Saga del Multiverso del UCM; Doctor Strange 2 bajó un poco esa expectativa, siendo una gran película, pero que los fans encontraron que el título de El Multiverso de la Locura le quedó corto.

Bueno, con Deadpool & Wolverine no puede haber quejas. Pero no solo por los cameos sin sentido que algunos esperan, y es que prácticamente todos sí tienen esa justificación más allá de cumplir el deseo de los que quieren pagar una entrada al cine para ver cameos.

Y es que Deadpool & Wolverine viene a proponer algo más que sorpresas, un homenaje a todo el cine de superhéroes de Marvel de los últimos casi 30 años.

La compra de Disney que le dio a Marvel Studios los derechos de los personajes de Fox; es un antes y un después en esta marca. Expectativas altas para el futuro, pero que esta película quiso homenajear sin olvidar cómo llegaron estos personajes aquí.

De alguna forma, esta cinta quiere disfrutar su historia y el camino de los personajes que alguna vez fueron de Fox. Películas que alguna vez tuvieron sus críticas o quizás hoy no se les valora tanto. Bueno, Deadpool & Wolverine deja bien parado el pasado de Marvel antes de Iron Man y plantea un futuro prometedor.

Foto: Marvel Studios

Por algo esta película no lleva el nombre de Deadpool 3. Y es que sí, cómo no vas a obviar a Wolverine que es tan protagonista como Wade Wilson. Pero no es solo eso; es porque más que una tercera película, es un reinicio para la llegada de nuevos personajes al Universo Cinematográfico de Marvel.

Comentario de la película: ¿Cómo es Deadpool & Wolverine?

Yendo de frentón a la cinta, ¿qué vamos a decir? Es Deadpool multiplicado por 10 con todo el presupuesto y lo que significa tener una trilogía. Más sangre, bromas de mal gusto y por supuesto riéndose del UCM y Fox; y muchas peleas.

La acción llega de gran forma y tiene un montón de escenas con peleas notables, recordando en algún momento esa escena final de Guardians of the Galaxy 3 en que todo el equipo combatió juntos.

Bueno, imagínense eso con un montón de espadazos y disparos que no dejan nada a la imaginación. ¡Y Logan, por Dios! Ver a Wolverine tan sangriento y explícito, que solo habíamos apreciado justamente en la película Logan; es un deleite para los fanáticos de la acción.

Foto: Marvel Studios

La historia tiene, con matices, una y otra escena que no te hace distraerte en ningún momento. La acción, las bromas y los personajes no paran; todo con Deadpool mostrando ese humor que tan popular lo ha hecho gracias al espléndido Ryan Reynolds.

El actor muestra por qué es el indicado para el papel y te desespera un montón; pero también tiene una bajada de “realidad” con el UCM. Recupera mucha humanidad y es el personaje llamado a entrar en razón muchas veces al propio Logan. Pero tranquilos, solo a veces. En otras realmente estás de acuerdo con Wolverine en querer patearle el trasero.

¿Qué decir de Hugh Jackman que no se haya dicho? El Wolverine que ahora desembarca en Marvel Studios y como solo Hugh puede hacerlo. Dándole nuevamente capas y profundidad a un héroe complejo y que debe hacer equipo con su peor pesadilla.

Quienes lo lloraron en la película Logan, si es que no andan muy graves; disfrutarán un montón su regreso. El actor dio el salto que muchos soñaban con el integrante de los X-Men al juntarse con Deadpool. Necesario para ese salto de calidad.

La historia en sí es bastante sólida, aunque parte con una premisa algo poco justificada y que si te pones a pensarla, no cierra tanto. ¿Por qué Deadpool es llamado por la TVA? La respuesta quizás no sea muy elaborada o justificable, pero es Deadpool, está permitido.

Otro punto que quizás algunos no compren del todo es la villana. Y no lo malentiendan, Emma Corrin como Cassandra Nova está fenomenal. Le da mucha frescura al rol del villano y una actuación muy sólida. Pero en el tercer acto toma un par de decisiones que se contradicen.

Foto: Marvel Studios

Fuera de eso, Deadpool & Wolverine es de lo mejor del cine de superhéroes de los últimos años y algunos quizás hasta lo pongan un escalón por sobre Spider-Man: No Way Home y Guardians of the Galaxy Volumen 3. Las a mi opinión las mejores películas del UCM tras Endgame.

De alguna forma, pareciera que Deadpool & Wolverine es el hijo de ambas, por esa mezcla de cameos, homenajes y sobre todo, nostalgia. Pero considerando toda la sangre y muertes vistas en poco más de dos horas de metraje, quizás Deadpool & Wolverine sean el padre.

La película de Shawn Levy; que le da justamente esa nostalgia extra que no tuvieron las otras cintas de Deadpool; es un parque de diversiones mezclado con una habitación de un niño con decenas de juguetes. Diversión, risas y sangre aseguradas; y un nuevo paso para Marvel Studios.

Tras Deadpool & Wolverine; solo quedan expectativas altas de lo que pueda significar esta Saga de Mutantes que preparan en el UCM y también cómo eso lo cruzarán con el Multiverso y las próximas Avengers confirmadas.

¿Sobre Deadpool y Wolverine? Regresaron con todo y si bien su película funciona por sí sola; los fanáticos pueden soñar con un Universo Cinematográfico que todavía sigue vivo. El Multiverso ya es parte de esta saga y tras ver esta cinta, las expectativas crecen para otros personajes “repatriados” de Fox que llegan a Marvel Studios: Los 4 Fantásticos.

Revisa el tráiler de Deadpool & Wolverine: