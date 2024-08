Recientemente, se estrenó en cines Deadpool & Wolverine, la nueva película que se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel y que sumó oficialmente a los mutantes al mismo.

Llena de referencias a los mutantes y también a todo lo que tiene que ver con el multiverso que ha desarrollado el estudio en sus últimos proyectos, es que ha sido catalogada como uno de los mejores estrenos por los fanáticos.

Gracias al estreno de la película es que los fanáticos dieron cuenta de un detalle que confirma una triste noticia sobre el Peter Parker de Tom Holland.

Una triste noticia

Una teoría que se tomó a los fanáticos hace un par de años fue tomada durante la película de Deadpool & Wolverine. Y es que hace 14 años, Marvel, en el estreno de Iron Man 2 presentó un Easter egg al que más adelante Kevin Feige le dio el pase.

En concreto, en la película vemos a Max Favreau, hijo de Jon Favreau. En una de las míticas escenas de la película, Tony Stark protege a un niño, mientras este piensa que es un héroe más.

Tras teorizar que este niño podría ser Peter Parker, es que prontamente la teoría paso a ser parte del retcon del universo, esto después de que el mismo Tom Holland avisará sobre este hecho tras ser confirmado como el amigable vecino.

Atención: Esta nota podría contener spoilers de Deadpool & Wolverine, si no has visto la película no continúes leyendo la nota.

Tras darle el visto bueno a la teoría, esta comenzó a ser utilizada de forma oficial en el UCM y algunos fanáticos se habrían dado cuenta de un pequeño guiñó a Spider-Man: No way Home.

Y es que una de las primeras escenas de la película de Deadpool, en donde sale Happy se ve este pequeño detalle. Y es que las oficinas podemos ver la tan conocida foto de la Beca Stark en la que no se ve a Peter Parker, como con anterioridad, sino que se vería el casco del niño de Iron Man 2.

Iron Man 2 Foto: Marvel Studios

Con esto, Kevin Feige confirmaría que el hechizo de Doctor Strange que se presentó en Spider-Man No Way Home afecta a toda la línea temporal. Esto porque Peter tendría la cara tapada, algo que ya se vio en la versión extendida de No Way Home.

Y es que en dicha versión, se ve como en los recuerdos del anuario del Instituto todos los alumnos se ven en las fotos menos Peter. En todas las fotos a Parker siempre se le vería con la cara tapada o de espaldas, borrando rastro de su existencia.

Eso no es todo y es que, además, Tony Stark tampoco tendría recuerdo alguno de Peter. Esto se da porque, para el tiempo que sucedió este momento en Deadpool 3, que fue el 2018, Tony aún no moría.

Finalmente, el hechizo de Strange afectaría el pasado y también a todos los lugares en donde habría salido Peter Parker. Este es un detalle tan mínimo que ayuda a la continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel.

Aún no sabemos qué sucederá en las próximas películas de Marvel y cómo se abordará la historia de Peter luego de ser borrado de la mente colectiva, siendo recordado solo como Spider-Man.