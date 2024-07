El jueves 25 de julio se estrenó en todo el mundo Deadpool & Wolverine. La tan esperada tercera parte del tan conocido personaje interpretado por Ryan Reynolds.

Ahora parte del Universo Cinematográfico de Marvel, la película dirigida por Shawn Levy revivió la franquicia de los X-Men, que anteriormente era de 20th Century FOX, esta vez de la mano de Disney.

Con una película llena de referencias, ha podido encartar al público, quienes se sintieron nostálgicos al recordar las diversas películas y demás que se pueden ver a lo largo de la cinta de más de dos horas de duración.

¿Habrá una cuarta película?

Con Deadpool y los mutantes finalmente en el UCM, es que muchos se preguntan si es que veremos al personaje de Wade Wilson en una cuarta parte. Lo cierto es que la posibilidad es baja. Y es que recientemente, en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el actor descartó la posibilidad de una cuarta parte o incluso estar en ella.

“Oh Dios, no. Mi esposa y mis hijos se divorciarían de mí. Jimmy, no tengo ningún acuerdo prenupcial con ninguno de ellos. Estaré en la ruina y, a cambio, probablemente me tocará hacer Deadpool 4 porque necesitaré el dinero“, mencionó en el programa.

Asimismo, ante la pregunta de cuánto tiempo se ve interpretando al personaje de Marvel, él destacó que “No tengo idea“.

“Podría ver cualquier versión de esto. Puedo imaginar una película en solitario, siendo parte de un elenco. Puedo imaginar que esta también sea la última vez. Nunca siento nada diferente a eso“, mencionó.

De momento, Marvel Studios no ha mencionado nada de una posible cuarta parte, aunque se dejó abierto el final de la cinta, dando a entender que todo podría pasar más adelante y que seguramente podría, como no, andar dando vueltas por el multiverso.