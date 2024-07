Desde el pasado jueves 25 de julio es que se está realizando en San Diego, California, la Comic Con 2024. Tras su ausencia en 2023, Marvel finalmente vuelve al tan conocido Hall H.

Y es que para la edición de este año el estudio tuvo un total de dos paneles, en uno se presentó Deadpool and Wolverine y además se finalizó con un show de drones que nos mostró a los personajes de la película y además un vistazo de Galactus para Los 4 Fantásticos.

El segundo panel tendrá lugar este mismo sábado en donde se espera que revelen novedades de lo que será lo próximo que se viene para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿A qué hora se presenta Marvel Studios?

Marvel Studios tendrá su panel en Hall H este sábado a las 18:00 horas (hora local en San Diego). En Chile podremos conocer las noticias que tenga Marvel a partir de las 21:00 horas debido a la diferencia de horarios.

“Creo que la gente sabe que estaremos allí con nuestra presencia en nuestro panel del pabellón H, mostrando un montón de cosas geniales sobre nuestros próximos estrenos“, comentó Kevin Feige hace un tiempo a Deadline.

Se espera que en este nuevo panel el mismo Kevin Feige entregue novedades respecto al estreno de Thunderbolts e incluso más detalles de lo que será la nueva película de Los 4 Fantásticos.

Hay que recordar que Deadpool and Wolverine fue el único estreno que el estudio tuvo en los cines durante este año. Eso sí, si bien es el único estreno en cines, el estudio tiene programado el estreno de la serie de Agatha All Along para septiembre de este mismo año.

Posteriormente, el 2025 se viene un poco más movido y es que está programado el estreno de Captain America: Brave New World, Thunderbolts y Fantastic Four en los cines.