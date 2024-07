Deadpool and Wolverine ya se encuentra disponible en todos los cines del país. La tercera parte de la saga de Deadpool finalmente debutó en las salas y hace reír a los fanáticos.

Y es que la cinta llegó llena de cameos y referencias en sus dos horas de duración, algo que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel agradecieron del minuto uno.

El sorpresivo cameo que la rompió en internet

ATENCIÓN: Esta nota contiene spoilers de Deadpool and Wolverine, si no has visto la película no continúes leyendo.

Si ya viste Deadpool and Wolverine en el cine, sabrás que hay muchos cameos, algunos esperados y otros bastante sorprendentes dentro de todo el filme. Pero hay uno que nadie se esperaba que llegará a suceder.

Y es que, Deadpool, en una de sus cuantas incursiones en el Multiverso buscando a Wolverine para llevarlo a su línea temporal para que lo ayude a salvar su vida completa, se encontró con un Logan bastante distinto.

Y es que una de las variantes de Logan presentadas a lo largo del multiverso está representado por un conocido actor de DC Studios que formó parte de varias películas, pero que después de un tiempo fue despedido y ya no volverá más.

Se trata de Henry Cavil quien interpretó a Logan durante unos minutos en la película interpretada por Ryan Reynolds, esto sin duda sorprendió a los fanáticos en la sala del cine, quienes se mostraron sorprendidos por esta escena.

Y es que el actor apareció con la barba e incluso el tan conocido puro arreglando una motocicleta en la película. Incluso, el actor se metió bastante en el papel, asustando a Wade con su aspecto.

Henry Cavil interpretando a Superman en DC Foto: DC Studios

Este no fue el único cameo sorprendente dentro de la cinta y es que uno que hizo gritar “ohh” a los asistentes al cine fue sin duda el de Channing Tatum como Gambito.

Uno de los grandes sueños de los fanáticos que nunca se hizo realidad y no se pudo ver en pantalla grande, finalmente nos presentó al personaje por fin interpretado por Channing Tatum, quien audiciono y casi tiene su propia película en los cines.