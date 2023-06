La película ganadora del Oscar, Avatar 2, causó sensación en la prensa y en la historia del séptimo arte. La cinta utilizó herramientas de última tecnología que le permitieron crear el mágico mundo de Pandora, el cual, quedará en la memoria dentro de la historia del cine. Por ese lado, la secuela fue un éxito en la pantalla grande y ahora llega a la plataforma streaming del ratón. Descubre qué día llega al catálogo y cuánto dura la cinta dirigida por James Cameron.

¿Cuál es la duración de Avatar 2?

El largometraje tiene una duración de 3 horas y 12 minutos. Así es, queridos fanáticos, una película que cuenta con una extensa historia pero que sorprenderá a todo quien la vea.

¿Cuándo se estrena Avatar 2: El sentido del agua en Disney +?

Anoten la fecha queridos, porque la película ganadora del Oscar en la categoría Mejores Efectos Especiales, llega al catálogo el día 07 de junio 2023.

Avatar 2 cuenta sobre la lucha de un pueblo y la resistencia

La sinopsis oficial de Avatar 2 es la siguiente:

“Avatar: The Way of Water” comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida. y las tragedias que soportan.

Una cinta que llenó de lágrimas a muchos de sus espectadores que disfrutaron cada detalle visual de la película.

Si consideras que este largometraje es exclusivamente como un producto de entretenimiento (que es lo que es), la pregunta es si se hacen largas las tres horas y doce minutos de película (aunque solo sea en comparación con la primera entrega) y si es entretenida. Por otro lado, si eres fan, y sientes en tu corazón el profundo argumento de esta historia, entonces te contamos que disfrutar más de 180 minutos de cine, valdrá la pena con toda el alma, ya que el film contiene la misma estructura de la primera entrega, añadiendo nuevos personajes, más interesantes.