Avatar 2 | ¿Cuándo se estrena en cines Avatar: The Way of Water?

Avatar: The Way of Water es la secuela de Avatar, la película de 2009 dirigida por James Cameron que muestra los acontecimientos ocurridos en Pandora, una luna del planeta Polífemo habitada por los na'vi, una especie humanoide con la que los humanos se encuentran en conflicto, ya que uno de sus clanes está asentado alrededor de un árbol gigante que cubre un mineral llamado unobtainium, que podría solucionar los problemas energéticos de la Tierra.

Han transcurrido 13 años desde que la película salió a la luz y la expectación por lo que viene sigue vigente. Dentro de unos meses se estrenará Avatar 2, la primera de cuatro secuelas de Avatar. Este próximo film trae de vuelta Sam Worthington y Zoe Saldaña en los papeles protagónicos, interpretando a Jake Sully y Neytiri, respectivamente.



¿Cuándo se estrena Avatar 2?

Avatar 2se estrenará en cines el jueves 15 de diciembre de 2022. Mira a continuación un adelanto de Avatar: The Way of Water:

Cabe mencionar que este 22 de septiembre se reestrenará Avatar como una antesala a la nueva película. Mira el tráiler del reestreno a continuación: