Luego de ser revelado el primer tráiler oficial de Avatar 2: The Way of Water, se dió a conocer la fecha de estreno. Conoce aquí cuándo se estrenará la esperada película de James Cameron.

Tras 13 años desde el estreno de la primera película dirigida por James Cameron, revelan el primer tráiler de Avatar 2: The Way of Water, el film regresará con los hermosos paisajes del planeta alienígena Pandora.

La esperada secuela será la primera de cuatro nuevas películas que estarán ambientadas en este fantástico universo, en el adelanto se puede identificar a Jake Sully y Neytiri tras catorce años después de la primera película, el humano explorador decidió quedarse en el cuerpo del alienígena azul, y lograron vivir felices en su universo e incluso en la secuela se evidencia que son padres de un niño azul.

La tranquilidad de Pandora no durará ya que los humanos regresan para atormentar al planeta, por lo que se espera una nueva confrontación entre los humanos y los nativos de Pandora, pero está vez el protagonista sería el hijo de Jake y Neytiri.

Sin duda la calidad de la película llama mucho la atención de los fanáticos, al igual que durante la primera cinta de James Cameron, sólo así se podrá brindar la mejor experiencia a los espectadores.

A continuación te compartimos la fecha de estreno de la esperada película de James Cameron

¿Cuándo se estrena Avatar 2 la esperada secuela dirigida por James Cameron?

Avatar 2: The Way of Water será estrenada el 16 de diciembre de 2022, por lo que aún se espera que continúen publicando nuevos trailers.