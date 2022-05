Avatar: The Way of Water | ¿Cuándo se estrena la secuela de Avatar en cines?

Tras el lanzamiento del tráiler de Avatar: The Way Of Water de forma exclusiva en los cines junto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness durante el fin de semana pasado, este lunes Disney lo reveló en todas sus redes sociales.

La secuela de Avatar se desarrolla más de una década después de los sucesos de la primera parte y sigue a la familia Sully, conformada por Jake, Neytiri y sus hijos, los problemas que los siguen, los sacrificios que hacen para mantenerse a salvo y las batallas que deben luchar para mantenerse con vida.

La tribu Na'vi deberá enfrentar a otros humanos que invaden el planeta, por lo que Jake y Neytiri deben huir a la región de arrecifes para buscar aliados, especialmente a un grupo llamado Metkayina.

A esta nueva producción regresarán Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Edie Falco, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jermaine Clement y más.

Además del estreno de esta película, Disney relanzará Avatar original el próximo 23 de septiembre en todo el mundo con audio y sonido remasterizados.

¿En qué fecha se estrena Avatar: The Way of Water en cines?

Avatar: The Way of Water se estrenará en cines a nivel mundial el próximo 16 de diciembre de 2022.

Revisa el tráiler