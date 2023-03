Este domingo 12 de marzo se realiza la 95° edición de los Premios Óscar y Sin Novedad en el Frente busca triunfar en la categoría de Mejor Película.

All Quiet On The Western Front (en inglés) o Im Westen nichts Neues (en alemán) es una película alemana antibélica disponible en Netflix, dirigida por Edward Berger y protagonizada por Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Edin Hasanović, Daniel Brühl, Thibault de Montalembert y Devid Striesow.

Sin Novedad en el Frente: La primera cinta alemana en ser nominada a Mejor Película

Sin Novedad en el Frente cuenta la historia de Paul, un joven alemán de 17 años que junto a sus amigos se alistó a escondidas de sus padres para combatir en la Primera Guerra Mundial.

El entusiasmo que muestran en un comienzo los personajes, lleno de ilusiones y patriotismo, se acaba tan solo en unos minutos, cuando se dan cuenta de la realidad que les espera. Lo que para ellos sería una experiencia inolvidable llena de orgullo, terminó siendo el trauma de sus vidas. Poco a poco van perdiendo el idealismo, la ilusión y su juventud, hasta solo quedar el instinto de supervivencia.

Sin duda el film es una crítica directa a la guerra y el nacionalismo. Pero esto no es novedad, considerando que está basada en la novela del mismo nombre de Erich Maria Remarque, un alemán de posguerra que contó los horrores que vivió durante la Primera Guerra Mundial.

Esta no es la primera adaptación que se hace de esa obra, pero sí es la primera en alemán y además la primera película alemana en ser nominada a Mejor Película a los Premios Oscar, como también la cinta de ese país con mayor cantidad de nominaciones.

¿Podría triunfar en los Oscar 2023?

Si bien tiene bastantes puntos a favor que se evidencian en la cantidad de nominaciones que obtuvo en los Oscar 2023 (9 para ser precisos), la pelea por la estatuilla de Mejor Película está bastante peleada, considerando que en la misma categoría compiten producciones como otras favoritas de este año como Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Los espíritus de la isla y Los Fabelman.

En 1980 se estrenó Sin Novedad en el Frente dirigida por Lewis Milestone. La cinta obtuvo dos premios Oscar: Mejor Director y Mejor Película. Y en 1979 se estrenó Sin Novedad en el Frente dirigida por Delbert Mann, logrando un premio Globo de Oro a Mejor Película para televisión y un Emmy al Mejor Montaje. ¿Podrá la versión de este año repetir esa hazaña?

Lo cierto es que la estatuilla está bastante peleada en esta edición. Sin Novedad en el Frente ganó hace poco Mejor Película en los premios BAFTA, superando a Los espíritus de la isla, Elvis, TÁR y Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Eso le daría una chance de estar más cerca del galardón máximo en los Oscar de este año.

En las categorías que probablemente tiene más posibilidades es en Mejor Película Internacional y Mejor Guion Adaptado.

La cinta también compite en las siguientes categorías: