The Banshees of Inisherin, dirigida por Martin McDonagh, tiene todo para sorprender en la premiación de los Oscar 2023.

Mientras películas como Elvis o Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo se llevan las luces, una que bien podría resaltar en los Premios Oscar 2023 es The Banshees of Inisherin (Los Espíritus de la Isla).

La cinta dirigida por Martin McDonagh y que tiene entre su reparto a Colin Farrel, Kerry Condon, Brendan Gleeson y Barry Keoghan; es la segunda película con más nominaciones junto a Sin Novedad en el Frente con 9 menciones en las categorías. Y aunque no muchos la conocen, perfectamente podría llevarse varias estatuillas.

¡Atención! A continuación hay spoilers de The Banshees of Inisherin. Si no has visto la película o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿De qué se trata The Banshees of Inisherin?

En una pequeña isla de Irlanda, la historia sigue a Pádraic (Colin Farrel) y Colm (Brendan Gleeson), dos amigos que de un día para otro dejan de serlo, esto luego de el personaje de Gleeson decidiera de que ya no le caía bien su compañero. Con esto vemos todos los intentos de Pádraic por entender su alejamiento, hacerle escenas de celos y hasta recurrir a la venganza cuando todo sale mal.

Tras una trama tan simple y algo ridícula, es que inicia esta increíble historia con un montón de bromas de comedia negra, pero también emociones que hacen de los personajes una película entrañable. Pero a pesar de la simpleza de la historia, temas como la fotografía o el mismo guión de Los Espíritus de la Isla es que hacen destacarla como una de las mejores producciones del 2022.

Y es que los momentos que tiene la cinta de verdad son épicos, desde la amenaza de Colm de que si Pádraic se le vuelve a acercar se cortará sus dedos (en serio lo hace); o como lo es toda la participación de Dominic (Barry Keoghan) como el "tonto del pueblo" que se roba la pantalla cada vez que se presenta.

La producción de McDonagh llega a un punto clave cuando luego de todos los encontrones de Pádraic por arreglarse con Colm, este último le va a dejar todos los dedos cortados de su mano con la que tocaba el violín en una tensa pero insólita escena.

Así de ridículo todo, pero que se maneja con una seriedad increíble que termina con el personaje de Farrel incendiando la casa de su amigo. No es la historia en sí lo que sorprende de The Banshees of Inisherin, sino el cómo sucede todo y un manejo prácticamente perfecto de la dirección.

Las opciones de The Banshees of Inisherin en los Oscar

No es sorpresa que esta película tenga 9 nominaciones, destacando mejor película, mejor actor (Colin Farrel); mejor actor de reparto (Brendan Gleeson y Barry Keoghan), mejor actriz de reparto (Kerry Condon), mejor guión o mejor director.

Los Espíritus de la Isla es una de las cintas que le hará la pelea a Todo en Todas Partes..., y que podría sorprender sobre todo en mejor película, mejor guión o actor de reparto. Y es que mientras Gleeson tiene una actuación notable y que lo consolida, Keoghan realmente llega a puntos altísimos de comedia negra que lo tiene como favorito en la categoría junto a Ke Huy Quan.

La peleada disputa en estas categorías podría premiar a The Banshees of Inisherin, o bien dejarla sin un merecido Oscar debido a la popularidad que han conseguido otras producciones, como en la de actor donde Farrel la tiene muy difícil versus Austin Butler en Elvis o Brendan Fraser en The Whale.

Quizás mejor película, guion o hasta director son las más alcanzables, porque justamente es uno de sus fuertes y recordando otras cintas que ganaron esta categoría, tiene mucha similaridad con Los Espíritus de la Isla.

Ya ha pasado que filmes como Green Book o Moonlight ha sorprendido en la premiación, y la película dirigida por Martin McDonagh tiene justamente esa vibra. Además de merecerlo totalmente por ser una de las mejores y más completas entre las nominadas de este año.

El arte de convertir una historia simple en un gran guion y película, es lo que podría tener a The Banshees of Inisherin entre las sorpresas del año.