Muchos se preguntan si Alejandro Tabilo participará en la nueva edición de la Laver Cup, tras ser convocado en 2024 en Berlín.

Sin embargo, el chileno no fue llamado este año. En su lugar, fueron confirmados otros dos sudamericanos que formarán parte del Team Mundial del torneo que este año se realiza en Sam Francisco.

Dos sudamericanos confirmados en la Laver Cup

El Team Mundial ya tiene confirmados al argentino Francisco Cerúndolo y al brasileño Joao Fonseca, quienes se suman a un plantel estadounidense encabezado por Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul y Frances Tiafoe.

Cerúndolo regresa por tercera vez al torneo, con un récord de 2-0 en sus participaciones anteriores, mientras que Fonseca hará su estreno, con apenas 18 años y considerado una de las grandes promesas de Brasil.

“Tengo muchas ganas de volver a la Laver Cup (…) creo que tenemos lo que hace falta para ganar al Team Europa este año”, afirmó Cerúndolo.

El equipo será liderado por nada menos que el capitán Andre Agassi y el vicecapitán Pat Rafter.

Europa se presenta con equipo potente

Al otro lado, el Team Europa llega con una plantilla que impresiona: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune y Casper Ruud, más los debutantes Jakub Mensik y Flavio Cobolli.

Con Yannick Noah de capitán y Tim Henman de vice, Europa buscará mantener su dominio histórico de cinco títulos contra dos del Team Mundial.

San Francisco listo para el espectáculo

La Laver Cup 2025 se jugará del 19 al 21 de septiembre en el Chase Center, hogar de los Golden State Warriors.

El torneo combina partidos individuales y dobles con un sistema de puntos creciente, prometiendo tres días llenos de tensión, pasión y tenis de primer nivel.

