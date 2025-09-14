Boris Becker encendió las alarmas en el mundo del tenis tras sus recientes declaraciones sobre Novak Djokovic, luego de su caída en la semifinal del US Open.

El exentrenador del serbio asegura que el 24 veces campeón de Grand Slam ya reconoció que no podrá ganar otro Grand Slam.

“Creo que ya admitió que, siendo realistas, ya no puede ganar un Grand Slam, por su edad y la potencia de los más jóvenes”, dijo.

El ex N °1 se refiere a la potencia de nuevas generaciones como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que han dominado los últimos ocho Grand Slams.

El fin de una era en los Grand Slams”

Becker explicó que Djokovic, pese a su impresionante palmarés, enfrenta un momento crítico en su carrera.

Con 38 años, el serbio se topa con jóvenes talentos que llegan con fuerza al circuito, lo que limita sus posibilidades de añadir nuevos títulos importantes.

Mientras analiza su futuro deportivo, Djokovic se cambió de residencia con su familia a Grecia. Sus hijos ya están matriculados en un colegio nuevo y el tenista comenzó a adaptarse a la nueva vida.

Novak Djokovic en el US Open 2025 (Getty Images).

¿Se viene el retiro?

Desde hace un tiempo que resaltan los rumores sobre un posible retiro del serbio, pero el actual N°4 del mundo no lo quiere así.

A pesar de la advertencia de Becker, Djokovic asegura que seguirá luchando en los Grand Slams. Novak admite que vencer a la nueva generación será muy difícil, pero no descarta pelear por alcanzar finales y al menos intentar sumar otro trofeo a su legado.