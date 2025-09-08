Novak Djokovic tuvo que replantear su retiro del tenis. Originalmente, el serbio planeaba vivir en Belgrado, su ciudad natal, tras colgar la raqueta.

Pero un conflicto con el Presidente de su país lo obligó a tener que cambiar por completo sus intenciones.

El plan original del retiro del Djokovic

Djokovic había decidido establecerse en Belgrado, en Serbia, donde es dueño de un penthouse con vista al lago Pavlova, en lo que había invertido más de 655 millones de pesos.

Según su padre, Srdjan, la idea era vivir cerca de la familia y continuar siendo un orgullo para su país tras una carrera histórica de 24 títulos de Grand Slam.

La pelea con el gobierno serbio

Pero, el problema surgió tras su apoyo público a protestas estudiantiles contra el presidente Aleksandar Vucic, motivadas por la tragedia en el metro de la ciudad de Novi Sad, que dejó 16 muertos.

Aunque Djokovic no criticó en ningún momento al Mandatario, su apoyo generó tensiones con el gobierno, que según medios alemanes ahora “tiene sus ojos puestos” en el tenista.

La drástica decisión de Nole

Para sortear la situación, Nole piensa en trasladarse con su familia a Grecia mediante el programa de Golden Visa. Incluso se reunió un par de veces con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Sin embargo, él está siendo cauteloso. El tenista no ha confirmado nada hasta el momento y mantiene abierta la posibilidad de seguir en Serbia si las condiciones cambian.

A pesar de los cambios en sus planes de vida, Djokovic sigue enfocado en competir. Hace unos días quedó eliminado en semifinales del US Open frente a Carlos Alcaraz, pero planea seguir persiguiendo su récord de 25 títulos de Grand Slam.