Luego de obtener su primer triunfo en dos meses, el tenista chileno Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) buscaba avanzar a los cuartos de final del Challenger 100 de Guangzhou, en China, al enfrentar al taiwanés Hsu Yu-hsiou (241°).

En su segundo juego individual después de su negativa a formar parte del equipo nacional de Copa Davis, que juega este fin de semana en Santiago ante Luxemburgo, buscaba ratificar lo que hizo en el debut ante el ruso Pavel Kótov. Y en una palabra, sencillamente “arrasó”.

Así fue el segundo partido de Alejandro Tabilo en Guangzhou

El encuentro comenzó de la mejor manera para el zurdo de origen canadiense, pues consiguió un quiebre de servicio en el primer juego del lance. A partir de allí, manejó el duelo a su antojo. Otro quiebre en el séptimo game, le permitió con su saque llevarse el parcial inicial por 6-2.

Lo que vino después fue el “huracán Tabilo” que arrasó derechamente con cualquier intención de remontada por parte del taiwanés. Tres breaks en el primer, quinto y séptimo game fueron suficientes para, además de mantener su servicio, conseguir el triunfo definitivo por 6-1.

La victoria no sólo le permite a “Unagi” meterse entre los ocho mejores del certamen que se disputa en China, pues además ya suma 14 puntos importantes que le permitirán escalar cinco puestos en el ranking ATP para quedar en esta jornada en el puesto 120°.

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

Por los cuartos de final del Challenger de Guangzhou, Alejandro Tabilo verá acción este viernes 12 de septiembre desde las 05:10 de la mañana (en Chile) ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (108°), quien eliminó al italiano Giulio Zeppieri (171°) por 6-4, 1-0 y retiro.