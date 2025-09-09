No sin polémicas, el tenista chileno Alejandro Tabilo (125° del mundo) volvió a jugar en el circuito ATP tras su breve participación en el US Openy luego de acusar problemas físicos para no sumarse al equipo de Copa Davis que jugará este fin de semana en Santiago.

En busca de recuperar su mejor forma, el zurdo de origen canadiense se presentó en el Challenger 100 de Guangzhou, en China, donde en su estreno debía medirse con el ruso Pavel Kotov (318°), a quien ya venció en sus dos anteriores juegos.

Así fue el debut de Alejandro Tabilo en Guangzhou

En el primer set las fuerzas estuvieron parejas. Si bien el nacional logró un quiebre en el sexto game para ponerse 4-2, el europeo se lo devolvió de vuelta, manteniéndose la equiparidad hasta el tie break, donde gracias a dos “mini quiebres” se llevó el parcial por 7-4.

El envión anímico para Tabilo tras ganar la manga inicial continuó en el inicio del segundo parcial, donde consiguió un break clave en el primer game que supo conservar en el resto del lance para firmar la victoria final por 6-4.

De esta forma, “Unagi” vuelve a ganar un duelo en el circuito profesional después de tres semanas, cuando superó al estadounidense Kyle Seelig (1545°) en la primera ronda del ATP 250 de Winston-Salem, y además le permite subir dos puestos en el ranking para quedar en el puesto 123°.

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

Alejandro Tabilo tendrá su duelo por octavos de final del Challenger 100 de Guangzhou la noche de este miércoles 10 de septiembre, cuando a partir de las 23:00 horas enfrente al taiwanés Hsu Yu-hsiou (241°), quien venció al japonés Yuta Kikuchi (421°) por 4-6, 6-3 y 6-3.