Alejandro Tabilo sigue moviendo las piezas de su calendario con lupa. Tras bajarse de la Copa Davis para priorizar su temporada, el chileno ahora se enfrenta a una disyuntiva nada menor.

A mediados de septiembre deberá optar entre dos torneos ATP 250 en China que coinciden en la misma semana.

La difícil decisión de Tabilo

El ATP 250 de Hangzhou se jugará del 17 al 23 de septiembre de 2025 en el Hangzhou Olympic Sports Expo Center. Será apenas la segunda edición del certamen y marcará la primera escala de la gira asiática.

En paralelo, el ATP 250 de Chengdu también se disputará entre el 17 y el 23 de septiembre, en el Centro Internacional de Tenis de Sichuan, siendo su séptima edición. Ambos en superficie dura al aire libre.

Rivales de peso en ambos lados

La elección no será sencilla, porque en ambos torneos asoman nombres fuertes.

En Hangzhou aparecen sembrados como Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Alexander Bublik, Corentin Moutet y Roberto Bautista Agut.

Y en Chengdu destacan Lorenzo Musetti, Cameron Norrie, Sebastián Báez, Tallon Griekspoor y Brandon Nakashima.

Un escenario clave para Tabilo

La decisión puede marcar su cierre de temporada. Hoy, Tabilo está fuera del Top 100, perdió terreno por lesiones y ya no es el número uno de Chile, superado por Nicolás Jarry y Cristian Garin.

Por lo mismo, necesita con urgencia sumar puntos para recuperar posiciones en el ranking.

Mientras define su camino, Jano sigue compitiendo en el Challenger 75 de Guangzhou, donde las posibilidades de avanzar rondas y acumular confianza parecen más cercanas.