Nicolás Jarry (103°) inicia su participación en el US Open hoy domingo, con un partido que promete emociones fuertes.

Su rival es nada menos que Jakub Mensik (16°), el joven checo que viene de consagrarse campeón del Miami Open tras vencer a Novak Djokovic.

Con semejante carta de presentación, no hay dudas de que el chileno tendrá que sacar su mejor versión para pelear punto a punto.

¿A qué hora juega Jarry hoy vs Mensik?

El esperado duelo está programado para hoy domingo 24 de agosto a las 11:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán disfrutar del estreno del Príncipe en el último Grand Slam del año a través de ESPN y Disney+ Premium, siguiendo cada detalle de este choque inédito.

Un rival peligroso y sin historial previo

Será la primera vez que Jarry y Mensik se vean las caras, lo que suma un toque extra de tensión al enfrentamiento.

El checo llega con números impresionantes y una confianza a tope, mientras que el chileno buscará dar el golpe y demostrar que los rankings no siempre cuentan toda la historia.

