¿A qué hora juega Jarry hoy en el US Open y dónde ver en vivo su partido ante Zverev?

El chileno parte su aventura en Nueva York ante un rival en racha y con una diferencia de ranking que promete un desafío mayúsculo.

Por Javiera López Godoy

Nicolás Jarry y Jakub Mensik
© Getty ImagesNicolás Jarry y Jakub Mensik

Nicolás Jarry (103°) inicia su participación en el US Open hoy domingo, con un partido que promete emociones fuertes. 

Su rival es nada menos que Jakub Mensik (16°), el joven checo que viene de consagrarse campeón del Miami Open tras vencer a Novak Djokovic. 

Con semejante carta de presentación, no hay dudas de que el chileno tendrá que sacar su mejor versión para pelear punto a punto.

¿A qué hora juega Jarry hoy vs Mensik?

El esperado duelo está programado para hoy domingo 24 de agosto a las 11:00 horas de Chile.

Suspendido por lluvia, reanudado con derrota: Garin queda fuera del US Open en un duro golpe para el tenis chileno

ver también

Suspendido por lluvia, reanudado con derrota: Garin queda fuera del US Open en un duro golpe para el tenis chileno

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán disfrutar del estreno del Príncipe en el último Grand Slam del año a través de ESPN y Disney+ Premium, siguiendo cada detalle de este choque inédito.

Un rival peligroso y sin historial previo

Será la primera vez que Jarry y Mensik se vean las caras, lo que suma un toque extra de tensión al enfrentamiento. 

El checo llega con números impresionantes y una confianza a tope, mientras que el chileno buscará dar el golpe y demostrar que los rankings no siempre cuentan toda la historia.

