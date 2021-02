Tercer Retiro 10% AFP corre peligro: Gobierno anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional si continúa el proyecto

Con la llegada del mes de marzo se acabará el receso legislativo y en la Cámara de Diputadas y Diputados deberán iniciarse los trámites legislativos pendientes. Dos de ellos son propuestas para generar un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.

La discusión de los proyectos quedó pendiente desde enero y, antes siquiera de iniciarse, ya cuenta con dos grandes escollos: el Gobierno y el propio segundo retiro.

Desde el ejecutivo, fue el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa el encargado en dejar clara la postura de La Moneda al respecto: “El gobierno lo considera inconstitucional y desde luego que si eso avanzara, llegara a ser ley o incluso antes, va a recurrir al TC”.

“Impulsemos proyectos de ley que sabemos que van a llegar a la ciudadanía, no aquellos que puedan servir para un punto político pero que luego son desestimados porque se consideran inconstitucionales”, puntualizó Ossa.

La posición del oficialismo no es nueva en la materia. Sin ir más lejos, el ejecutivo ya llevó al Tribunal Constitucional el proyecto del segundo retiro de los ahorros previsionales y, en aquella instancia, el TC falló a favor del Gobierno, anulando la propuesta presentada por la diputada Jiles.

Pensiones, seguridad y elecciones: las prioridades legislativas del Ejecutivo para marzohttps://t.co/6gNNwtOU7E pic.twitter.com/DNYo2K3Sdg — El Mercurio (@ElMercurio_cl) February 22, 2021

En esta ocasión, el diputado Jaime Mulet es impulsor de una de las iniciativas. Tiene claro cuál es la postura de La Moneda, pero afirma que el fallo anterior de TC no tendría por qué ser igual en esta ocasión.

“El tribunal falló por un empate en el segundo retiro y sabiendo que había un proyecto de ley que hacía lo mismo que había aprobado el Congreso, o sea que no dañaba a la ciudadanía. Recuerden que fue empate con voto definitorio de la exjefa de gabinete del Presidente de la República. Puede cambiar, yo no le temo”, señalizó el presidente de la Federación Regionalista Verde Social.

La otra gran traba a los proyectos viene desde la Comisión de Constitución de la Cámara, donde, en medio del debate por el segundo retiro, fueron desestimadas las indicaciones que permitían discutir la posibilidad de un tercer retiro.

Así lo anunció el diputado Matías Walker quién fue tajante en indicar lo acordado en aquella ocasión. “No confundan a la gente, el tercer retiro ya fue rechazado en la comisión y no hay que generar falsas expectativas al respecto. Que nadie se haga expectativas, no habrá tercer retiro”, dijo.