Los chilenos y todos los habilitados para votar ya viven lo que es el Plebiscito de Salida de una Nueva Constitución, donde hay que votar si se mantiene la actual Constitución (Rechazo), o si se reemplaza por la redactada en la Convención Constitucional (Apruebo).

Desde las 8:00 AM hasta las 18:00 de la tarde se podrá ir a sufragar al local de votación que le corresponde a cada uno, y emitir si se inclinan por la opción del Apruebo o Rechazo. Claro que no solo con marcar correctamente el voto es suficiente, ya que existe una importante norma que no debes olvidar.

¿Puedo sacarle foto al voto?

Algo que se ha visto muchas veces en las últimas elecciones es el acto de sacarle un foto en la cámara secreta al voto mientras las personas emiten su sufragio, pero no está de más recordar que fotografiar la papeleta es totalmente ilegal.

Esto significa que no puedes sacarle una foto al voto cuando vayas a sufragar y menos cuando marques tu preferencia, o te arriesgas a importantes sanciones.

¿Por qué no puedo sacarle una foto a mi voto?

El acto de sacarle una foto al voto está relacionado con ser sancionado como cohecho. ¿Por qué? El hacer esta acción puede pensarse que es una prueba para argumentar que el voto busca una paga o recompensa.

La Ley 18.700 indica que "en el acto de sufragar, sea sorprendido empleando cualquier procedimiento o medio encaminado a dejar constancia de la preferencia que pueda señalar o haya señalado en la cédula"".

¿Cuáles son las multas o a qué me arriesgo si me sorprenden sacándole una foto al voto?

Las sanciones de cohecho son estrictas en Chile, y se indica específicamente que esto implica solicitar votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa a un elector.

Las sanciones van de una multa de 10 a 50 unidades tributarias, el impedimento perpetuo de cumplir cargos públicos o incluso una pena de presidio menor en su grado medio, o sea de 541 días a 3 años de cárcel.

En caso de vender el voto o sufragar por dinero, tiene penas de 61 a 541 días y multas de 1 a 3 unidades tributarias.

