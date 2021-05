IFE Ampliado Abril | ¿Qué pasa con el pago de los que postularon en el segundo plazo?

El IFE, o Ingreso Familiar de Emergencia, sufrió modificaciones en el último mes. El beneficio amplió su margen de público objetivo. Si bien antes había una serie de requisitos, para abril estos se modificaron y solo quedaron dos: inscribirse en el Registro Social de Hogares y según los datos ingresados, estar dentro del 80% más vulnerable.

Claro que el beneficio también trajo confusión, esto porque las modificaciones se realizaron un día después de que el plazo para postular al IFE de abril había cerrado. O sea, miles de posibles beneficiarios estaban quedando fuera.

Es por ello que se abrió un nuevo periodo para estos postulantes rezagados, siendo del 21 al 30 de abril. Los nuevos ciudadanos que solicitaron el IFE Ampliado han estado esperando el pago, lo que debe haber sorprendido o incluso indignado por la difícil situación que se vive económicamente, cuando en la fecha de pago del mes de abril no recibieron el depósito o la respuesta a la solicitud.

¿Qué pasa con el pago del IFE Ampliado de mayo?

Si bien los que postularon en el primer periodo en abril ya recibieron los resultados y pago en caso de cumplir los requisitos, la gente que postuló en el segundo plazo del mes pasado sigue sin tener una fecha oficial de pago.

Aún así y recordando las semanas en que se amplió el beneficio, hay que remitirse a las palabras de la ministra de desarrollo social, Karla Rubilar, y a las autoridades. Según ellas, el pago del IFE Ampliado de abril para quienes postularon en el segundo plazo (hasta el 30 de abril), recibirán el pago este 31 de mayo, junto con el pago de las postulaciones de mayo.

La fecha eso sí podría adelantarse en caso de que las autoridades puedan hacer el depósito, algo que ya ha pasado en las postulaciones pasadas. Es por ello que te recomendamos estar revisando el sitio www.ingresodeemergencia.cl, donde con tu rut y datos o con tu Clave Única, puedes revisar en la sección "Mis Pagos" si te aceptaron la postulación y te depositarán el dinero.

En caso de que no pase esto último, los posibles beneficiarios que postularon a fines de abril tendrán que esperar hasta el 31 de mayo para revisar si recibirán el pago según los requisitos.

¿Quiénes deben postular al IFE Ampliado de mayo?

Ante esta situación, surge la interrogante de quiénes deben postular al IFE de mayo. Y es que desde este mes, quienes hayan postulado o recibido el IFE de abril, no deben solicitarlo nuevamente, haciéndose de forma automática.

Pero, ¿Qué pasa si soy de los que no les han respondido a la solicitud de abril? De igual manera el sistema tomó su postulación de abril para los meses venideros, por lo que a pesar de que no han recibido el pago de abril, quienes cumplan con los requisitos y hayan postulado el mes pasado, no tienen que hacerlo en mayo ni junio, recibiendo el depósito de manera automática.

Quienes sí deben postular al IFE Ampliado de mayo son las personas que no solicitaron el IFE de abril. Recordar que los requisitos son estar en el Registro Social de Hogares y estar dentro del 80% más vulnerable.

El monto de pago del IFE son 100 mil pesos por integrante familiar, aunque el beneficio se reduce a partir de más de cuatro integrantes.

Mientras sucede esto, el Gobierno y la oposición negocian un beneficio que tenga mayor universalidad, lo que el Ejecutivo a propuesto en que sea recibido por el 100% de los que compongan el Registro Social de Hogares.