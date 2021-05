IFE Pagos | Revisa AQUÍ con tu RUT si te pagaron el IFE Ampliado Abril 2021

En medio del proceso de postulación al Tercer Retiro de los fondos previsionales, se inició el pago del Ingreso Familiar de Emergencia correspondiente al mes de abril.

Fue el miércoles 28 de abril cuando comenzaron la depositar los montos a quienes postularon entre el 8 y el 18 del mes pasado, en el primer periodo estipulado.

La segunda etapa de solicitudes se abrió el miércoles 21 de abril y se extendió hasta el viernes 30. Este grupo aún no tiene una fecha de pago determinada, pero apenas sea avisada, en RedGol te informaremos oportunamente.

Por otra parte, este sábado 8 comenzará el proceso de petición del pago de mayo, el cual se extenderá hasta el martes 18.

Y si no te otorgaron el Bono IFE (en el primer periodo de postulación), tienes plazo hasta mañana miércoles 5 de mayo para apelar a aquella decisión revertirla.

Revisa AQUÍ con tu RUT si te pagaron el IFE

Si solicitaste el beneficio, te lo adjudicaste y aún no te pagan o no revisaste tu fecha de pago, no te preocupes, ya que puedes conocer el estado de tus montos en www.ingresodeemergencia.cl, en la sección “Mis Pagos”.

Allí deberás acceder con tu RUT, fecha de nacimiento y número de serie del carnet; o por medio de la Clave Única.