Este año ha estado marcado por diversos procesos políticos en nuestro país, este domingo no será la excepción y se realizará la segunda vuelta presidencial.

Los candidatos que compiten por el sillón presidencial son: Gabriel Boric (Convergencia Social) y José A. Kast (Partido Republicano de Chile) debido a que obtuvieron las dos primeras mayorías en noviembre pasado.

El horario de los comicios es desde las 8:00 hasta las 18:00 hrs, el Servel recalcó que se debe respetar a los electores que a esa hora estén dentro y fuera del local de votación para que ejerzan su derecho a voto.

En relación a los vocales de mesa, deben presentarse las mismas personas que cumplieron con el rol el 21 de noviembre, en los mismos recintos de votación. Si se ausentan deben pagar multas que van desde 2 a 8 UTM, la que irá a beneficio municipal.



¿Por qué se vota este domingo 19 de diciembre?

Este domingo los ciudadanos deben votar para elegir a quien será el próximo Presidente de Chile, mandato que durará los próximo 4 años que es el periodo establecido.

Pueden votar las personas que estén habilitadas para sufragar, puedes averiguarlo AQUÍ ingresando tu rut sin puntos y con guión.

¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta presidencial?

En Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 19 de diciembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita excusarse ante el Servel y tampoco se expone a multas.