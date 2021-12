Segunda vuelta Chile | ¿Dónde me toca votar? Conoce cuál es tu local de votación

El balotaje que se realizará en nuestro país este domingo 19 de diciembre, definirá quien será el Presidente de la República por los próximos 4 años.

Los candidatos que llegan a esta segunda vuelta presidencial son Gabriel Boric de Convergencia Social y José Antonio Kast por el Partido Republicano.

El Servicio Electoral de Chile, anunció que se espera que aumente el número de votantes y que el proceso sea mucho más expedito, ya que solo será una papeleta con dos opciones a diferencia del proceso anterior.

Podrán votar todas las personas que estén habilitadas para sufragar, información que puedes averiguar AQUÍ en el sitio del Servel con tu rut, número de documento y fecha de nacimiento.

¿Dónde me toca votar? Conoce AQUÍ tu local de votación

Para poder saber tu local de votación y los demás datos electorales tales como si debes ser vocal de mesa, si estas habilitado para sufragar DEBES INGRESAR AQUÍ con tu rut sin puntos pero con guión.



¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta presidencial?

En Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 19 de diciembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita excusarse ante el Servel y tampoco se expone a multas.