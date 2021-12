Solo quedan horas para que comience la segunda vuelta presidencial en Chile, entre Gabriel Boric y José A. Kast, candidatos que resultarpn ser las dos primeras mayorías el 21 de noviembre.

Y que este domingo 19 de diciembre se enfrentarán, por el cargo de Presidente de la República que se deberá ejercer por los próximos 4 años, tiempo que dura el mandato.

El Servel hizo un llamado a la participación de la ciudadanía, además destacó la importancia de respetar el derecho a voto, ya que el horario de cierre de las mesas es a las 18:00 y se le debe permitir a los electores sufragar si están dentro o fuera del local.

Recordemos que en Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 19 de diciembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita excusarse ante el Servel y tampoco se expone a multas.

A continuación, te contamos más detalles de los comicios.



Elecciones Chile 2021 | ¿Qué pasa si le saco una foto al voto? Conoce la medida y multas

El acto de sacarle una foto al voto es ilegal, ya que así lo establece La Ley 18.700 Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Quienes la infringen se arriesgan a multas de 1 a 3 unidades tributarias mensuales e inclusive puede tener de 61 días a 301 de cárcel.