El Servel pronostica que los resultados no deberían tardar en mostrar una tendencia, debido a que solo es una papeleta.

Las elecciones del pasado 21 de noviembre, dieron como resultado a las dos primeras mayorías que irán a segunda vuelta, José Antonio Kast (Partido Republicano de chile) con un 27,91% y Gabriel Boric (Convergencia Social) con 25,83%.

El balotaje se llevará a cabo el próximo domingo 19 de diciembre de 08:00 a 18:00 hrs, se espera que sea un proceso mucho más expedito debido a que es solo una papeleta con dos candidatos.

El Servicio Electoral de Chile publicó en sus redes como será la papeleta para este domingo de elecciones, recordemos que serán solo dos candidatos Gabriel Boric y José A. Kast.

Recordemos que la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 19 de diciembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no tendrá que pagar multas.

Elecciones Chile 2021 | ¿Cómo puedo doblar el voto en la segunda vuelta presidencial?

Recuerda que solo se debe marcar solo una opción en cada papeleta, de lo contrario el voto no será válidamente emitido. Para doblar el voto se debe realizar de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba, finalmente debes pegar el adhesivo.