Un ex DT y un ex goleador de la Roja elogian a Gareca, pero exigen a un chileno en el cargo

El nuevo DT de la Roja es una materia por definir que tendrá su confirmación recién en “los primeros días de marzo”, aunque el nombre de Ricardo Gareca comienza a tomar impulso. La aclaración que hizo Pablo Milad respecto de los plazos para tener al sucesor de Eduardo Berizzo disparó los cuestionamientos.

Por eso mismo, RedGol recurrió a un entrenador que tuvo la selección chilena. La referencia es para César Vaccia, quien manifestó su preferencia para esta importante determinación. “Gareca hizo muy buen trabajo en Perú. Es un muy buen nombre, pero me gustaría la posibilidad de algún técnico nacional”, apuntó el sanantonino.

“Creo en la globalización y las capacidades, pero a nivel nacional hay gente capacitada. Sólo falta que le peguen un empujón y le den la confianza. Si Gareca está disponible es una buena alternativa”, afirmó Vaccia, quien fue bicampeón con la Universidad de Chile.

Aunque tiene un reparo. “Hay que buscar otra variante a nivel nacional y ahí decidir. Eso me parecería algo bien racional”, sentenció el otrora adiestrador de la Roja Sub 20 y la adulta. Pero además de Vaccia, hubo un temible goleador que conversó con Paulo Flores.

Letelier opina del nuevo DT de la Roja: prefiere un chileno que a Gareca

Juan Carlos Letelier fue el delantero que se sumó a las opiniones en torno al nuevo DT de la Roja, un cargo que Ricardo Gareca ya se declaró abierto a asumir. “No es una mala carta ni un mal nombre, pero lo más aconsejable en estos momentos es ver lo que tenemos en casa”, aseguró el Llanero Solitario, autor de 18 conquistas en el Equipo de Todos.

“Sería bueno darle la posibilidad a un técnico joven y que no lo hizo mal en las Eliminatorias. No improvisó, sólo trabajó y lo hizo bien”, afirmó Letelier. Su candidato, aun sin nombrarlo, aparece inmediatamente: Nicolás Córdova, quien también recibió el apoyo de Alexis Sánchez.

No se quedó con eso. “Me gustaría alguien de casa. Los resultados no fueron los mejores, pero se logró jugar bien. Y en ese sentido se vio un estilo de juego. Se dice que las condiciones económicas de la ANFP no son las mejores”, aseveró el otrora atacante de Cobreloa y el Inter de Porto Alegre de Brasil.

“Tendríamos que darle una oportunidad a Córdova. Lo poco que estuvo al menos se vio un buen sistema de juego”, manifestó Letelier. Se refiere a lo mostrado por la Roja en la derrota frente a Ecuador por la 6° jornada de las Eliminatorias 2026: pese a la caída por 1-0 en Quito, le quedaron buenas sensaciones al Lete. Y cree que eso merece una oportunidad para el entrenador interino, que dirigirá el Preolímpico 2024.

¿Cuándo y dónde se disputará el Preolímpico 2024?

El Preolímpico para los Juegos Olímpicos de París 2024 se llevará a cabo en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero. Chile comparte el Grupo B con Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. En el Grupo A, en tanto, están Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.

¿En qué lugar marcha la Roja en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Así quedó la selección chilena en la tabla de posiciones luego de seis partidos jugados en las Eliminatorias 2026.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!