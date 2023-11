Juan Carlos Letelier tuvo un nutrido paso por el fútbol continental entre fines de los setenta y mediados de los noventa. El ex seleccionado para el Mundial de España 1982 representa la voz de la experiencia y, en este caso, habló con Redgol para referirse a la olla destapada por Alexis Sánchez tras el empate sin goles ante Paraguay por Eliminatorias.

Resulta que el Niño Maravilla aseguró que en el desagüe de las duchas del Estadio Monumental se colaba la caca de los propios jugadores (¿cómo la identificó?) y que eso era digno de un equipo amateur. Además, criticó las instalaciones de Juan Pinto Durán.

“Juan Pinto Durán, me gustaría que tuviera una cancha como corresponde. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se duche otro. Después llegas al estadio de Colo Colo y del desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces uno dice ‘¿es una selección o un equipo de Tercera?'”, se preguntó retóricamente Alexis Sánchez.

Letelier no está de acuerdo con esta crítica o, al menos, con su timing. Y es por eso que frente a los micrófonos de Redgol, decidió enviarle un mensaje al Niño Maravilla.

“Hay que hablar en la cancha”

El ex jugador de Chile en el Mundial de 1982 aseguró que las palabras del Niño Maravilla le sorprenden. “No lo esperaba de Alexis, en el sentido de que es una persona cuerda para decir las cosas. Resulta que hoy podemos encontrar todo mal, cuando no hay resultados”, declaró Juan Carlos Letelier.

“Yo creo que más que hablar de lo que son los problemas que hay a nivel de fútbol chileno o de instalaciones, hay que ganar. Hay que hablar en la cancha”, agregó el nacido en Valparaíso.

“Cuando ganas, tú tienes una mejor perspectiva de todo, ahí te olvidas. Pero hoy día no, porque estás en un octavo lugar y no estás clasificando a nada”, añadió Letelier.

¿Y Berizzo?

Juan Carlos Letelier es alguien que pone los resultados por sobre todo. Para el ex jugador, no importa tanto la llegada que haya podido tener Eduardo Berizzo con los jugadores de la Roja, si eso no se reflejó en triunfos.

“Puede ser un entrenador que haya tenido mucha llegada con los jugadores que están, que haya aportado, que haya ayudado. Pero lo que más manda acá son los resultados y los resultados para ir a un Mundial es a costa de todo: de una cancha mala, de una implementación mala o de un estadio malo”, argumentó el ex Cobreloa y Santiago Wanderers, entre otros.

“Los resultados son los que hablan. Lo que hay que hacer aquí es ganar. No es satisfacer o ayudar al técnico para que se quede”, finalizó Letelier, quien exige que la Roja vuelva a sumar de a tres.

¿Cuándo y contra quién jugará Chile el próximo partido de Eliminatorias?

La Roja tendrá un duro rival en su próximo encuentro de clasificatorias al Mundial 2026. El equipo nacional irá a Quito para enfrentarse a Ecuador, duelo que tendrá lugar este martes 21 de noviembre a las 20.30 horas.

