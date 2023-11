Nicolás Córdova asumió interinamente en la selección chilena, luego de la renuncia al cargo de parte de Eduardo Berizzo, tras el empate sin goles ante Paraguay por las eliminatorias para el Mundial 2026.

Un proceso que, si bien es de urgencia por el duelo del martes ante Ecuador en Quito, algunos jugadores ponen sobre la mesa la idea de que pueda seguir adelante para que un técnico chileno se quede al mando.

Fue Alexis Sánchez que delineó la idea de que Córdova pueda iniciar su propio proceso, pese al poco rodaje en eliminatorias. Aunque para esto, dio un claro ejemplo: Lionel Scaloni.

El técnico campeón del mundo también comenzó de un interinato, tras la salida de Jorge Sampaoili, y terminó levantando la copa en el Mundial de Qatar 2022.

Un ejemplo

Alexis asegura que las primeras horas con Córdova al mando ha sido todo positivo, teniendo en cuenta la unidad del grupo y la presencia de jugadores jóvenes que tienen ganas de revertir la situación.

“Tuvimos una conversación con el nuevo entrenador. Lo poco que lo conozco, jugué con él, y lo poco que he visto es una persona seria, que quiere trabajar, que quiere asumir protagonismo del primer día. Habló con nosotros y está dispuesto ir para adelante”, comentó.

En eso, pide que la ANFP se tome un tiempo necesario para resolver el tema del entrenador, pero deja sobre la mesa el debate abierto sobre la oportunidad que puede tener Córdova.

“El presidente tiene que analizarlo bien, no hay apuro. Córdova es chileno, quiere trabajar, no tenemos siempre alguien de casa. Es un proceso lindo y puede terminar en algo lindo. Pasó con Argentina cuando estuvo al mando y fueron campeones del mundo”, explicó.

Scaloni

Lionel Scaloni en Argentina vivió un proceso similar, desde que fue confirmado en la selección, pero que, de inmediato, tuvo la crítica de su país por el poco tiempo que llevaba como entrenador.

Una historia que terminó con el técnico levantando al copa en el Mundial de Qatar 2022, siendo uno de los más queridos por los hinchas por el trabajo realizado.

En ese sentido, Alexis pone sus fichas en Córdova, manteniendo las distancias del caso, pero es un claro ejemplo que se pude comenzar con un técnico de casa y avanzar en un proceso.

“No hay apuro, no deben tener apuro. Ustedes mismos, ustedes que son chilenos, ver un chileno sentado en la selección no se ve siempre, pero experimentado en el fútbol no se sabe. Scaloni no era experimentado y salió campeón del mundo”, cerró.

