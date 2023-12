Ricardo Gareca habló por primera vez de la opción de suceder a Eduardo Berizzo en la selección chilena. El ex DT de Vélez y la selección peruana le abrió la puerta a la Roja, aunque reveló una razón fuera de lo deportivo que podría sacarlo de la carrera para asumir el combinado nacional.

Gareca habló con los periodistas Michael Succar y Mauricio Loret de Mola, quienes viajaron a Argentina para entrevistarlo en su canal de YouTube. El entrenador comentó que está trabajando en un proyecto para una selección, más que pensar en ser contratado por un club, y ahí le consultaron por Chile.

“Tenemos montado algo para una selección. Ya tengo un equipo de trabajo para eso. Entonces, eso me hace esperar y me hace llegar a pensar que, a lo mejor, esté esperando algo respecto de eso. Chile es una selección muy importante. Tendría que analizar y contemplar”, contestó.

En esa línea, reveló un factor que podría influir en su llegada a nuestro país. “Es un rival (de Perú) y sé lo que piensa la gente y cómo vive el peruano. Pero siempre he sido un profesional en ese aspecto. El sentimiento nuestro a Perú no va a cambiar nunca nada”, continuó después.

Entre otras cosas, Gareca también descartó volver a la selección de Perú, que no suma triunfos en Eliminatorias y pronto despedirá a Juan Reynoso. “Es un país que yo quiero, pero no tendría sentido más que volver a un lugar que uno quiere y devolver el cariño que uno recibe cuando va”, reflexionó.

“En lo deportivo no le encontraría sentido que Perú me venga a buscar después de perder seis partidos, en un escenario tan incómodo. No vería sentido que nos busquen para continuar algo o ver si podemos torcer algo. No es que no quiera volver al país o dirigir esa selección, pero no le hallo sentido”, argumentó.

¿Será Gareca? El plazo de la Roja para encontrar DT

La búsqueda del sucesor de Eduardo Berizzo está activada y la ANFP puso un plazo fatal para tener al próximo entrenador de la Roja. Pablo Milad, timonel del fútbol chileno, aseguró que varios currículum han llegado a Quilín, donde se evalúan candidatos y también la opción de que siga Nicolás Córdova.

El plazo para tener definido al próximo DT de la selección chilena está definido. “Dimos un plazo a los primeros días de marzo para que el técnico esté en Juan Pinto Durán trabajando con el departamento y análisis del scouting que tiene toda la información”, dijo Milad a Radio ADN.

Ricardo Gareca y Gustavo Quinteros son los nombres que más se han repetido en este periodo, con los dos grandes candidatos manifestándose a favor de la idea. El Tigre habló recién ahora de la posibilidad, mientras que el DT de Colo Colo se le adelantó en la carrera y afirmó que “sería un orgullo” el mes pasado.

