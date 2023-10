El presente futbolístico de Damián Pizarro es inmejorable. Además de captar la titularidad plena en Colo Colo, volvió al gol y se ganó incluso el llamado de Eduardo Berizzo para comandar la delantera de la Selección Chilena en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En la adulta todavía no se hace un cupo, pero para muchos es el candidato perfecto para reemplazar a Ben Brereton. Esto, también, considerando lo complicado que le ha sido adaptarse al Villarreal. No ha tenido suficiente continuidad y no ha marcado goles en su nuevo equipo.

Manuel Suárez solía ser el ayudante técnico de Juan Antonio Pizzi en la Selección Chilena. En conversación con Metrópolis AM de Radio La Clave propuso a Damián Pizarro como el nuevo ‘9’ de La Roja y lo ensalzó por sobre el chileno-británico.

“Es el nueve de Chile, no hay otra. Para mí, es el nueve de Chile, así de simple. El gol que hace, en el minuto que hace, cómo anticipa, todo es de crack. Esto le permitirá al chiquillo meterle más confianza, estar más seguro y sentirse más importante”, comentó.

Suárez, además, explicó que aún no tiene claro “si es el momento o no de ponerlo como titular. Pero, de mi gusto personal, con Ben siendo titular en Inglaterra, Damián Pizarro ya era titular en Chile. Tiene cosas distintas, creo que es mucho más nueve y sería una buena compañía para Alexis Sánchez que es el segundo punta”.

Agregó que “Damián es mucho más importante desde lo físico y desde su entusiasmo, pero todavía le falta un montón. Todavía le falta moverse mejor, porque choca mucho con los rivales. El fútbol es, justamente, todo lo contrario a chocar; tiene que ver con encontrar los espacios libres y no chocar al rival. Mientras reciba más libre, más chances tengo de hacer daño”, sentenció.

¿Cuántos goles lleva Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro llegó a seis goles convertidos en 30 partidos disputados con la camiseta de Colo Colo. La temporada 2023 fue su destape definitivo.

¿Cuántos partidos ha jugado Ben Brereton en el fútbol español?

Ben Brereton ha jugado seis partidos en La Liga de España con el Villarreal. Sólo uno fue como titular. Suma 149 minutos en cancha, todavía no anotó goles, tampoco asistencias y recibió dos tarjetas amarillas.