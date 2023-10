DT de Villarreal pide que "no nos alborote" el difícil inicio de Ben Brereton en España

Pacheta es el DT del Villarreal y apenas llegó al Submarino Amarillo destacó que Ben Brereton se siente mejor por el centro del ataque. Eso a diferencia de lo que le exige Eduardo Berizzo en la Roja, donde juega más abierto al costado izquierdo.

Un rol muy parecido a ese cumplió el delantero de la selección chilena en el Blackburn Rovers, la estación previa a su desembarco en La Liga de España. Por estas horas, Big Ben y sus compañeros afinan los últimos detalles para jugar por la 2° jornada del Grupo F de la Europa League ante el Stade Rennes de Francia.

El complicado inicio de Brereton en el fútbol español comienza a ser tema, pues ya recibió durísimas críticas de algunos hinchas. Por eso mismo, un periodista le consultó al entrenador sobre este proceso. “Hay un poco de decepción por los nuevos como Ben Brereton, Santi (Comesaña) y Denis (Suárez), que no está, Llegaron a un club nuevo en cambio y con necesidad”, marcó el reportero.

“Estamos con esa necesidad, es verdad. Que no nos alborote lo que tenemos que hacer en cada momento y el jugador sea capaz de concentrarse en cada acción. Los que llegaron están aportando lo que tienen que aportar”, apuntó Pacheta, quien reemplazó al despedido Quique Setién con el certamen ya en competencia.

Pacheta asumió como DT del Villarreal, cuadro que tuvo mucha acción en el mercado de pases del verano europeo. Ben Brereton fue uno de los que arribó al estadio La Cerámica. Lo hizo como agente libre después de erigirse como goleador en el Blackburn Rovers.

“Estoy muy satisfecho de todo lo que están aportando al grupo. Luego el míster decide qué once juega y qué cambios hay. A veces tienes que jugar en un sitio donde juegas habitualmente, pero no es donde más disfrutas. Entonces todo esto tiene que manejarlo el míster”, dijo. Un mensaje para sí mismo. Y que bien puede ajustarse a la realidad de Brereton.

El trabajo diario con ellos le ha otorgado mayor información. “Tengo que ir conociéndolos. Cada día que pasa los conozco mucho más. Bueno, míster, haberlos estudiado antes. Sí los estudié, pero el detalle hasta que no estás con ellos muchos días no eres capaz de verlo. También me tengo que adaptar a ellos. Estoy tranquilo dentro de la actividad que tenemos”, sentenció el adiestrador.

¿Cuántos partidos ha jugado Ben Brereton en el fútbol español?

Ben Brereton ha jugado seis partidos en La Liga de España con el Villarreal. Sólo uno fue como titular. Suma 149 minutos en cancha, todavía no anotó goles, tampoco asistencias y recibió dos tarjetas amarillas.

¿Cómo está el Villarreal en la tabla del Grupo F de la Europa League?

Así se ubica el Villarreal al cabo de una fecha en la fase grupal de la Europa League.