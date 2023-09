El Villarreal ha tenido un comienzo de temporada dubitativo. La escuadra de Ben Brereton consiguió un pobre empate de visita ante el Getafe y cada vez asoman más voces criticando el juego de los dirigidos por Pacheta.

Y, lamentablemente, uno de los más criticados es Ben Brereton. El chileno-británico tuvo un duelo de terror ante e Getafe. Si bien entró a solucionar un tibio desempeño de Alexander Sörloth, no fue relevante y le terminó sacando canas verdes a los hinchas del Submarino Amarillo.

Frases como “Brereton es el peor jugador que he visto, no es chileno”, “es como para que no vuelva a jugar nunca más” o “Lo de Ben es terrible, ni una buena”, se dejaron caer sobre redes sociales, demostrando que la paciencia con el ex Blackburn Rovers comienza a agotarse.

Ben Brereton ha jugado seis encuentros en la actual temporada de la Liga, apareciendo únicamente una vez como titular (ante el Mallorca) y sumando apenas 153 minutos.

Su equipo, el Villarreal, marcha 12 de la tabla de clasificaciones del torneo local y, pese a la reciente salida de Quique Setien, no ha conseguido despegar con Pacheta.

¿Cuándo vuelve a jugar el Villarreal?

El Submarino Amarillo tendrá un importante partido en casa ante el OG Nice, por la Europa League. El duelo está programado para el jueves 5 de octubre a las 16.00 horas de Chile.

¿Hace cuánto no gana el Villarreal?

El cuadro de Ben Brereton lleva cuatro partidos seguidos sin conseguir una victoria, tres por la liga local y uno por la Europa, ante el Panathinaikos.