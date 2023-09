El Villarreal la pasó muy mal como visitante, aunque Ben Brereton bien pudo darle la victoria al Submarino Amarillo ante el Getafe. El delantero de la Roja dispuso de espacio como para una ocasión clara. Pero eligió no rematar y la acción se diluyó. Perdió la pelota contra dos rivales y terminó en el área.

Fue quizá la radiografía del partido que hizo el ex atacante del Blackburn Rovers en la complicada visita al Coliseum Alfonso Pérez. De hecho, el cuadro de Big Ben tuvo en el arquero sueco-danés Filip Jörgensen como la gran figura del encuentro gracias a un show de tapadas.

Luego del encuentro, Pacheta hizo un análisis del compromiso. “Fue una actuación grupal verdaderamente fantástica. Filip estuvo a un nivel altísimo. La hemos tenido al final. Es un orgullo de partido. Hicimos una acción que no hay que hacerla, pero hay que medir contexto, si fue una lesión que le rompió la cabeza. Hay acciones de mucha más virulencia en el partido”, afirmó el DT del Villarreal.

Se refería, por cierto, a la jugada que terminó con la tarjeta roja para Álex Baena a instancias del VAR. Y entregó más sensaciones del duelo, válido por la 8° fecha de La Liga de España. “Sufrimos muchos centros laterales, pero marcamos muy bien al del remate. Todos fueron con uno nuestro colgado del contrario. Hemos estado muy bien en el área”, apuntó el estratego.

“Hemos estado muy bien en el área. Luego hay un disparo fantástico de Arambarri, otro de Mayoral. Y ha aparecido Filip para pararlos. También la tuvimos nosotros con Ben. Me voy satisfecho de no encajar gol y la solidez que tuvimos”, manifestó también Pacheta. El recuerdo fue para esa acción que pudo terminar con un tiro, pero no fue así.

DT del Villarreal explica el rol de Brereton ante Getafe

Corrían 61′ cuando Pacheta ordenó un cambio en el Villarreal: Brereton reemplazó al noruego Alexander Sorloth ante el Getafe con casi media hora por delante. “Con Kiko (Femenía), Ben y Yeremy (Pino) teníamos posibilidad de salir por fuera de vez en cuando. Lo hicimos un par de veces”, resumió el entrenador.

Agregó que “me voy satisfecho de no encajar gol y la solidez que tuvimos. Esto nos hace mejores. No tuvimos el control del partido a través del balón. Nos tocó sufrir hoy. Si somos capaces de sufrir así con 11 jugadores vamos a ganar muchos partidos”.

“Es una locura aguantar acá contra un rival que carga las jugadas con cinco jugadores para el remate. Tiene mucho mérito lo que hicimos. Hoy ha tocado colgarse del larguero, pero el punto me sabe muy bueno. Nunca me voy contento si no gano, pero después de hoy, sí orgulloso por lo visto”, sentenció el ex adiestrador del Valladolid.

¿Cuál es el próximo partido del Villarreal de Ben Brereton?

El martes 5 de octubre, el Villarreal deberá afrontar la segunda fecha del Grupo F de la Europa League. En el estadio La Cerámica recibirá al Stade Rennes de Francia desde las 16 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué puesto quedó el Villarreal en La Liga?

Así marcha el Villarreal en la tabla de posiciones de La Liga de España al cabo de ocho partidos.