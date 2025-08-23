El drama que afecta a la familia de Mark Gonzalez y Maura Rivera

Una complejo momento familiar enfrenta Mark Gonzaléz y su pareja Maura Rivera. Lo que se reporta luego de que el ex jugador de Universidad Católica y Colo Colo fuese confirmado en la selección de creadores de contenidos que disputará el Mundial en Malasia.

Según informó el medio La Hora, el padre de la bailarina sufrió un lamentable accidente durante la mañana de este sábado 23 de agosto. El hecho se reportó en la comuna de Puente Alto, específicamente en la avenida Gabriela con calle Coquimbo.

La víctima cruzó por un paso habilitado cuando fue atropellado por un motociclista que iba en dirección al oriente. Producto del impacto y la heridas, lamentablemente falleció en el lugar el suegro de Mark González.

Investigan muerte del suegro de Mark González

Ante lo ocurrido Carabineros se reportó en el lugar de los hechos y ahora se investiga cómo ocurrió el siniestro. En tanto, se confirmó que el conductor de la moto está detenido.

En los últimos reportes a través de redes sociales, se informó que Mark González entró en la nómina para jugar el Mundial de creadores de contenido. En dicha lista figura junto con Roberto Gutiérrez.

En tanto en las últimas horas, el ex futbolista de la Roja se presentó como DJ en Las Vegas. Evento donde fue acompañado por Maura Rivera. Hasta el momento de está publicación, ninguno se ha referido al lamentable hecho.

