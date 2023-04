Maura Rivera junto a su marido el exfutbolista Mark González decidieron comenzar una nueva vida fuera del país. A través de Instagram la pareja informó que se encuentran viviendo en Palmetto Bay en Miami junto a sus dos hijos.

En la fotografía se puede ver la fachada de su nuevo hogar y en la descripción señalan lo siguiente: “Iniciamos una nueva vida en nuestra nueva casa ! Meses de trámites, cambios , despedidas y muchas cosas más que implicaron todo este proceso. Pero acá estamos para una aventura más juntos. Gracias a todos quienes nos han apoyado desde el minuto uno. Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia y construir un nuevo sueño”. La propiedad está al sur de Miami a una hora de South Beach, la nueva casa de la pareja es de dos pisos y cinco habitaciones con un gran jardín y piscina.

Maura Rivera cuenta los motivos para irse de Chile con su familia

En conversación con Las Últimas Noticias comentó los reales motivos para tomar la decisión de mudarse a Estados Unidos “Lamentablemente, mucha gente se está yendo de Chile porque no hay seguridad y sí mucha delincuencia. Donde vivíamos (Lo Barnechea), estaban pasando muchas situaciones difíciles de asaltos y robos. Yo ya no soy sola, tengo dos niñas, y vivir con miedo, no poder salir tranquila, igual es tema. Estar tranquilo entrega mucha paz mental” señaló Maura Rivera.

En ese sentido la bailarina señaló más razones para tomar la decisión: “Nunca vivimos un portonazo, encerrona o asalto, pero siempre estaba con miedo, no lo puedo negar. Cuando salía con mis amigas ya no iba sola: Mark me iba a dejar y a buscar. Uno está esperando que no te pase algo, porque a alguien del entorno sí le ha pasado algo, y eso tampoco es sano. Sí tuvimos una situación difícil en el Cerro Loma Larga (González fue golpeado al intentar ingresar al sector), y eso todavía está en juicio”.

¿Por qué eligieron Miami? Maura comentó que querían un cambio de vida, una nuev aventura y que escogieron Miami luego de unas vacaciones “En junio del año pasado viajamos de vacaciones a Miami y me quedé pensando en el clima rico, en la tranquilidad, en la alegría de la gente, y dije ‘ya, vengámonos’, de un momento a otro”.