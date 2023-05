Ben Brereton Díaz terminó su aventura en el Blackburn Rovers y se prepara para sus próximos desafíos. El delantero chileno deja atrás su paso por la Championship de Inglaterra y tendría todo listo para transformarse en el nuevo refuerzo del Villarreal de España.

Y si bien todos los ojos están puestos en su llegada a La Liga, en los blanquiazules lo despiden como la figura que es. Tanto, que este martes se conoció de una insólita marca que superó en su última campaña con su ahora ex club.

Ben Brereton Díaz supera marca de partidos jugados tras cinco temporadas

Luego de haber sido la gran figura en la temporada pasada, Ben Brereton Díaz tenía en sus hombros el peso de liderar al Blackburn Rovers al ascenso. El chileno apareció como un héroe y mantuvo al equipo soñando con el objetivo, pero se terminaron quedando con las ganas por diferencia de gol.

Pero más allá de si se dejaron puntos en el camino o si no les alcanzó para estar en la Premier League, a Big Ben no le pueden decir que no lo intentó. Este martes se conoció que el delantero rompió con una marca que llevaba cinco años sin ser superada.

Ben Brereton Díaz se transformó en el primer jugar en cinco temporadas en disputar 50 partidos en una misma campaña. Al chileno le faltaron apenas cinco partidos de todos los disputados por el club para tener canasta perfecta, lo que deja en claro que le sacaron el jugo.

De las 46 fechas de la Championship, disputó 43. A ellas se suman los cuatro partidos de la FA Cup y tres desde el banquillo de suplentes en la Copa de la Liga de Inglaterra. El último en conseguir esa cantidad de duelos jugados fue Richie Smallwood entre 2017 y 2018.

Ben Brereton Díaz se va del Blackburn Rovers dejando en claro que hizo todo lo posible por llevarlos a la gloria. Big Ben termina su etapa y prepara el gran salto de su carrera con el Villarreal, donde espera explotar para transformarse en una de las figuras del fútbol europeo.