Los números hablan por sí solos. La Selección Chilena registra una mala racha de siete partidos oficiales sin conocer de triunfos ni anotar goles. Un registro que el técnico Ricardo Gareca pretender exterminar este martes, cuando enfrente a Bolivia, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Y la presión no es menor. Sobre todo tras la aparición de un ranking que tiene a La Roja entre las 20 selecciones de peor rendimiento en duelos por los puntos a nivel mundial, que se ubica a la altura de potencias como Gibraltar o Liechtenstein.

Por ello, se le preguntó en conferencia de prensa a Gareca por cómo toma esta mala racha de Chile y el efecto que tiene la misma en su plantel. Ante ello, el Tigre abre el espacio a la esperanza y asegura que están en condiciones de repetir lo que se mostró al inicio de su proceso.

¿Qué piensa Gareca sobre la mala racha de Chile?

“Las rachas están para cortarlas. Existen, pero también están para cortarlas en algún momento. No tengo la bola de cristal, aspiro a que se corte mañana. Están para ganar, para perder, para todo lo que quiera. Los equipos las tienen, pero lo importante es luchar contra todo esto, tener rebeldía, prepararse y tener confianza“, advierte el estratega argentino.

En esa línea, Gareca sostiene que “si en algún momento tuvimos un rendimiento, es probable que lo podamos recuperar en algún momento. Eso es lo que me aferra a todo esto, a los mejores jugadores y la convicción del grupo. Me aferro a lo colectivo, no a lo individual. Los rankings y todo eso no tiene nada que ver”.

La estrategia del Tigre para acabar con crisis en La Roja

Respecto de sus futbolistas, el técnico de Chile manifiesta que “estamos en esa faceta de afianzar lo colectivo, todo lo del exterior, tenemos que ser fuerte para entender qué es lo exterior, no es lo que pensamos”.

“Sabemos que la crítica está, pero tenemos que fortalecernos cada vez más fuerte. Las rachas son para cortarlas y creo que estamos en condiciones de cortarlas. Miremos el partido que viene, no los que pasaron. Tenemos las posibilidades”, sentencia Ricardo Gareca.

¿Cuándo se juega el encuentro ante Bolivia?

El enfrentamiento futbolístico que tendrá La Roja, por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este martes 10 de septiembre, a partir de las seis de la tarde, en el Estadio Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.