No hay que estar ciegos para darnos cuenta de que la Selección Chilena está en una crisis futbolística. Hace siete partidos que no conoce de triunfos, misma cantidad de juegos en los que no ha hecho goles. Algo que ni con Ricardo Gareca como técnico cambió.

De cara al compromiso que sostendrá La Roja ante Bolivia, en el Estadio Nacional, donde tiene la obligación de ganar para seguir con opciones de clasificar al Mundial 2026, apareció un ranking donde queda muy mal parada y a la altura de selecciones de nivel inferior.

Un estudio que dio a conocer el diario Las Últimas Noticias pone a Chile entre los 20 equipos con peor registro goleador en partidos oficiales, con esta racha de siete juegos sin ganar ni convertir, ubicándose junto a países de la talla de Bangladesh, Escocia, Isla Turcos y Caicos, Estuani y Birmania.

Sin embargo, para suerte del Equipo de Todos, no es el peor sudamericano en el listado, pues en el puesto 13° aparece Perú, quien suma 11 encuentros sin victorias, junto a equipos como Andorra, Sudán del Sur y Malta. Datos, no opiniones.

Mala racha de La Roja a la altura de Liechtenstein

Entre las 210 selecciones que forman parte del ranking FIFA, el equipo que tiene el peor registro sin sumar triunfos actualmente es Liechtenstein, que lleva un total de 31 juegos sin abrazarse, el que incluye la histórica derrota ante San Marino.

Quien le sigue es otro equipo europeo como Gibraltar, que lleva 30 juegos sin ganar; más atrás aparecen potencias como Islas Seychelles con 22, Sri Lanka con 20; Bahamas, Sao Tomé y Etiopía, que tienen 13 cada uno, más Guam y Somalía con 12.

Lo curioso de todo es que producto de su caída ante Argentina, Chile tiene peor registro que San Marino, Anguila, Tonga, Timor Oriental e Islas Caimán, pues todos ellos ganaron en el marco de la presente fecha FIFA. ¡Histórico y terrible!

¿Cuándo se juega el encuentro entre Chile y Bolivia?

El enfrentamiento futbolístico que tendrá La Roja, por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este martes 10 de septiembre, a partir de las seis de la tarde, en el Estadio Nacional.

