Renny Vega no se explica la ausencia de Bravo en la Roja: "Es el mejor de Sudamérica"

La ausencia de Claudio Bravo en la nómina de la selección chilena para las Eliminatorias al Mundial 2026 llama la atención fuera nuestro país. El portero del Real Betis fue excluido de la convocatoria ante su negativa de asistir a los amistosos de junio y Renny Vega, exportero venezolano, sigue sorprendido.

El exgolero de Colo Colo, quien defendió el arco de Venezuela hasta 2013, habló con La Tercera sobre la ausencia de Bravo. Para él, el histórico capitán no debió quedar fuera de la nómina que confeccionó Eduardo Berizzo, que ahora tiene a Brayan Cortés como su principal defensor bajo los tres palos.

“Me enteré de la nómina de Chile y me llamó la atención no ver a Claudio Bravo entre los convocados. Yo creo que es uno de los mejores porteros del mundo, sobre todo por todo lo que ha aportado al puesto. Es extraño no ver a Bravo en el arco de Chile; para mí, es el mejor portero de Sudamérica”, afirmó.

“Sin embargo, su ausencia son cosas personales, que uno no maneja. Si me preguntas a mí, debería estar, por todo lo que significa, pero es una cuestión interna”, reconoció. Aunque dijo desconocer los motivos de la marginación, aseguró que su ausencia se siente muchísimo.

“Se nota cuando no está en su selección, ha sido referente por muchos años. Ha sido campeón con su escuadra como capitán y eso también lo pone en otro ámbito”, cerró el portero.

El mensaje de Bravo a Berizzo

Tanto Claudio Bravo como Eduardo Berizzo se han manifestado por la decisión del DT de excluir al portero de sus nóminas. El seleccionador no tuvo pelos en la lengua para decir que lo marginó por no asistir a los amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia, aunque ha dejado claro que esto puede cambiar.

El portero, en tanto, se volvió a manifestar sobre su marginación hace unos días. “Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer”, dijo a Onda Cero.

“Hay un entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección. Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es simple”, sumó.

En su ausencia, Brayan Cortés ha tomado el arco titular de la selección chilena. Y con buenas presentaciones. Poco pudo hacer ante Uruguay, pero se mantuvo sólido ante Colombia y Perú. El portero de Colo Colo volverá a atajar este martes, cuando Chile enfrente a Venezuela por la fecha 4.

¿Por qué Eduardo Berizzo no llama a Claudio Bravo?

Eduardo Berizzo ha explicado que no ha citado a Claudio Bravo a los partidos de Eliminatorias por no asistir a los amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia. “Confecciono la lista pensando en los que quisieron estar”, dijo en septiembre.

