Felipe Loyola apareció como la gran sorpresa en la formación que prepara la selección chilena ante Venezuela. El jugador de Huachipato, formado en Colo Colo, entrenaba con la Sub 23 para los Juegos Panamericanos 2023, pero fue llamado a la adulta ante las bajas de Matías Catalán y Guillermo Maripán, y ahora se perfila como titular.

El polifuncional jugador de 22 años se ha desempeñado como mediocentro, defensa central, interior derecho, además de lateral izquierdo y derecho. Ante Venezuela, por las Eliminatorias al Mundial 2026, aparece como la carta reemplazante de Catalán, ganándole la pulseada a Matías Fernández.

Así lo aseguraron en Radio ADN, donde además entregaron detalles del giro de 180 grados que pasó Felipe Loyola en un año. El ahora jugador de Huachipato se formó en Colo Colo, pero salió del Monumental en 2020 para irse al Fernández Vial. Estuvo ahí hasta el 2022, cuando el Almirante descendió.

Con el descenso a la Segunda División del Vial, Loyola consideró dejar el fútbol completamente. “Se comunicó con la Universidad Andrés Bello, que tiene un plan especial de alto rendimiento. Ahí trabaja Álvaro Saffa, que fue preparador físico y lo conoce de las inferiores de Colo Colo. Analizaba la posibilidad del retiro”, contó Danilo Díaz, periodista de la mencionada emisora.

Pero no se retiró. A inicios de este 2023, se fue a Huachipato, que posee la mitad de su pase junto al Fernández Vial. El equipo sublíder del Campeonato Nacional le sacó jugo: el entrenador Gustavo Álvarez lo probó en más de cinco posiciones distintas, siendo la de lateral derecho la más repetida.

En ese puesto, donde además se alista a debutar en la Roja, jugó cuando le anotó a Colo Colo, su club formador. En la fecha 19 del Campeonato Nacional, cuando los acereros visitaron el Monumental, Loyola anotó el 1-0 del partido a los 14′. Los albos ganaron por 3-1. En esta temporada, Loyola ha anotado tres goles.

La confianza de Berizzo en Loyola

Felipe Loyola apareció en la nómina para la primera fecha eliminatoria, aunque no jugó los partidos contra Uruguay ni Colombia. Pero, con ese llamado, ya hablaba de la confianza que le había transmitido Eduardo Berizzo, que ahora recurre a él como bombero ante las lesiones de su equipo.

“Hemos conversado temas puntuales sobre lo que se entrena en el momento. Me comentó qué si busco el gol, me voy a valorizar más. Además, que debo saber cuándo ir y cuándo no, que soy un jugador que puede ayudar mucho al fútbol chileno”, reveló al Diario Concepción el pasado agosto.

“Que debo estar centrado, seguir entrenando de la manera en que lo hago, enfocado y seguir creciendo. Mi techo está bien arriba y depende de mi llegar cada vez más lejos”, contó además Loyola.

Sobre las razones que lo instalan como preferencia por sobre Matías Fernández, quien debutó ante Perú, el periodista Leo Burgueño explicó que “es un jugador de buen juego aéreo, defensivo y ofensivo. Como lateral derecho, tiene mejor marca y mejor cabezazo. Matías Fernández no tiene juego aéreo”.

¿Cómo formará Chile ante Venezuela?

Con las bajas de Guillermo Maripán, Matías Catalán y Erick Pulgar, Chile planea formar con Brayan Cortés; Felipe Loyola (Matías Fernández), Gary Medel, Paulo Díaz y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Charles Aránguiz, Víctor Felipe Méndez y Diego Valdés; Ben Brereton y Alexis Sánchez.

