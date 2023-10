Uno de los grandes ausentes de La Roja en el arranque de las Eliminatorias ha sido Claudio Bravo. El histórico bicampeón de América no es tomado en cuenta por Eduardo Berizzo luego de que el arquero del Betis decidiera no venir a la última Fecha FIFA previo al arranque del proceso clasificatorio.

Y a partir de ahí, tanto Bravo como Berizzo han tenido oportunidad de hablar con los medios para aclarar su postura. El DT, tajante, ha dejado en claro que el golero no viene producto de su decisión de tomarse vacaciones, y Bravo ha dejado en claro que sigue dispuesto a venir y enmendar la situación.

Sin embargo, este viernes, consultado por el medio español Onda Cero, Claudio Bravo fue un poco más allá y consultado por la situación de La Roja, no se guardó nada, hablando directamente de su sentir por no estar presente en el arranque del proceso rumbo al Mundial 2026.

En un mensaje directo a Berizzo, Bravo señaló que “cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer”.

“Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección. Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es simple”, agregó.

“Hay muchas cosas en juego y más ahora que se está jugando una clasificatoria donde los resultados te llevan a entrar en un Mundial”, analizó.

Claudio Bravo habló también de su futuro en el fútbol europeo

El golero también se manifestó en torno a su futuro en el Betis, donde tiene contrato hasta fin de esta temporada y ya se ha especulado con que no seguirá. Ante eso, Bravo no tiene claro si colgar los guantes o intentar un retorno a Colo Colo o algún club del extranjero.

“Cuando me tocó venir aquí, vine con la sensación de aprovecharlo al máximo. Vine por una y esta es mi cuarta temporada aquí. Sigo con el mismo pensamiento de aportar cuando me toca competir y cuando no me toca hacerlo. Si es hasta junio, no pasa absolutamente nada”, desdramatizó.

“Si existe otra temporada más y la situación en cuanto a lo personal sea buena y mi rendimiento acompañe, ¿por qué no? Eso lo vamos a ver de aquí a junio”, agregó Bravo, dejando una vez más en el aire su futuro profesional.

¿Cuántos años tiene Claudio Bravo?

Claudio Bravo tiene 40 años, cumplidos en abril de este año. Si es que renueva, jugaría en el Betis hasta los 42 años en el equipo español, dejando casi imposible una vuelta a Colo Colo

