Polémica generaron hace algunas jornadas ciertos comentarios de Rafael Olarra por el presente de Claudio Bravo, quien sigue sin ser nominado por Eduardo Berizzo en este proceso de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El ex defensor declaró en su calidad de comentarista en ESPN que “tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente. No es así, no importan las fechas (…) Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tú quieres. La selección es siempre y eso tiene un valor”.

Esas palabras prendieron mecha en el portero, quien respondió un irónico tweet sacando en cara la escasa experiencia que tuvo Olarra en sus años como jugador en Europa.

Posteriormente, Bravo lanzó en charla con TVN que “si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que disfrute del fútbol, tiene que existir cierto grado de agradecimiento”.

Más allá de desmentir que nunca entró a la casa del portero, Rafa Olarra evitó que la polémica siguiera creciendo y optó por ofrecer la pipa de la paz en esta disputa.

En conversación con ADN Radio, el ex defensor dejó en claro que “para mí por lo menos está superado lo de Claudio Bravo. Son temas que se tienen que entender. Hay una opinión de lo que me tocó vivir, y que va con un peso de la historia de uno y que cada uno lo tome como quiera tomarlo”.

“Eso no cambia nada la tremenda admiración que siento por él. Ha sido el arquero más importante en la historia del país, aunque lo trascendente ahora es hablar de la selección”, agregó.

El Chile vs Perú de esta noche

Además, el también ex seleccionado nacional analizó lo que será el duelo entre Chile y Perú de esta noche en el Monumental, afirmando que “necesitamos asfixiar al equipo peruano. Debemos generar ataques explosivos, rápidos y con un error que se pueda generar atrás”.

“Son rivales abordables en esta fecha doble, donde se pueden sacar grandes réditos”, avisó Olarra de cara a los partidos que se viene.

Para cerrar, recordó además que “con Perú hemos tenido partidos muy complejos de salvar y siento que cada vez están más complejas las eliminatorias. Con Venezuela siempre ganábamos, pero la última vez perdimos allá, así que todo puede pasar”.

¿Cuándo jugará la selección chilena por las Eliminatorias?

La Roja jugará de local ante Perú el jueves 12 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano. Posterior a eso el equipo de todos visitará a Venezuela el miércoles 17 (18:00 hora de Chile) en el Estadio Monumental de Maturín.

