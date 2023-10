La selección chilena ya trabaja de cara a sus próximos compromisos por eliminatorias al Mundial 2026. La Roja recibe a Perú y visita a Colombia por la tercera y cuarta fecha con la obligación de dejar atrás la derrota frente a Uruguay (3-1) y el empate ante Colombia (0-0) por el debut.

Este martes habló el entrenador Eduardo Berizzo en conferencia y la ausencia de Claudio Bravo en la nómina nuevamente sacó ronchas. En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño respetó la decisión del técnico, pero sostiene que el DT se está burlando del arquero al reservarlo, sabiendo que de todas formas no lo considerará.

“Berizzo dice que habla con los jugadores en Santiago, en Pinto Durán, como queriéndole decir a Bravo ‘no esperes una llamada mía ni hagas esfuerzos por llamarme porque las cosas se hablan acá’. Uno puede entender la decisión de Berizzo de no llamar a Bravo, está dentro de sus prerrogativas como entrenador, pero tocarle la oreja no viene al caso”, dijo Caamaño.

El periodista agrega que “si tú ya tomaste la decisión de no llamarlo ni convocarlo más, listo, cierra el capítulo, sé hombrecito con los mismos pantalones que te has puesto para dejarlo fuera de las convocatorias y no lo llames más”.

Y la molestia del rostro de la 92.1 FM sigue: “¿por qué esto de reservarlo? ¿Qué quiere? ¿Qué significa esto de reservarlo? ¿Es darse el gusto de tomarse una revancha? No tiene sentido, ya son dos tipos grandes, se conocían, ahora se enemistaron. Está bien, Bravo es un jugador más que es convocable, pero llegar al extremo de reservarlo para que se ilusione, me parece que no corresponde”.

“Dice que esto es automático (la reserva), le baja el perfil, pero tú eliges a los 50-40 jugadores. Vas y eliges a los futbolistas. No reservas al lateral que está jugando en el fútbol peruano. Bravo no merece eso. A eso apunto”, añade.

Cristián Caamaño sentencia que “respetaré y no caeré en el facilismo de insultar al técnico porque no nomina a Bravo, ni saldré en defensa del arquero como persona. Simplemente en la prerrogativa como entrenador respeto su decisión de marginarlo porque falló en algo que para Berizzo era importante: venir siempre a la selección. Pero de ahí a tocarle la oreja reservándolo en todas las fechas dobles es un exceso. Se te pasa la mano Berizzo. Reservarlo es innecesario”.

El motivo del quiebre Berizzo-Bravo

Cabe recordar que Eduardo Berizzo tomó la determinación de no convocar a Claudio Bravo tras la negativa del arquero a ser parte de los amistosos de la Roja frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia en junio, dando a entender que prescindiría de aquellos jugadores que no tuvieran compromiso total. El meta desistió de esos duelos preparativos para privilegiar sus vacaciones.

Sin embargo, el DT reservó a Bravo para la pasada frente a Uruguay y Colombia, claro que finalmente no lo inscribió en la nómina final. Lo mismo ocurrió para los próximos encuentros frente a Perú y Venezuela.

Es precisamente este detalle el que molesta a Cristián Caamaño, quien considera que Eduardo Berizzo definitivamente debería cerrar el tema, manifestar de forma clara que en ningún escenario convocará a Claudio Bravo a la Roja y dejar de reservar al arquero de los registros del Real Betis.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Perú?

Chile recibe a Perú este jueves 12 de octubre desde las 20:00 horas en el estadio Monumental. El duelo será válido por la tercera fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

¿Cuál fue el último partido de Claudio Bravo con la selección chilena?

Claudio Bravo alcanzó 143 presencias con la selección chilena el pasado 24 de marzo de 2022 en la derrota de la Roja contra Brasil (4-0) por las eliminatorias a Qatar 2022, con Martín Lasarte en la banca.