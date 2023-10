Claudio Bravo se enfrascó en una pelea en los últimos días con Rafael Olarra, que trajo muchos coletazos. En una entrevista realizada por el experimentado periodista Roberto Cuevas en 24 horas de TVN, el arquero explicó que lo hizo al sentir una traición por parte del Rafa.

Todo se remonta a mayo del 2016, cuando Olarra realizó una gira por Europa y fue recibido en ese entonces por el formado en Colo Colo en Barcelona, donde atajaba en ese momento.

“Qué tremendo embajador tenemos en Barcelona. Grande capitán. Muchas gracias por recibirnos con tanto cariño”, posteó Olarra en sus redes sociales en aquella ocasión.

Un asunto que Bravo aún recuerda, por eso salió al paso de las críticas de Olarra por su ausencia de la Roja.

“Si fuera otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que disfrute, debe haber cierto grado de agradecimiento”, fue enfático.

Luego Bravo manifestó que “cuando la memoria es frágil y te atacan, siendo que hiciste lo contrario, sí te genera algo”.

Agregó eso sí que “muchas veces absorbo cosas y me quedo callado, porque a mí me encanta cuando me critican. Me gusta, es como la gasolina que te meten para demostrar”.

Finalmente manifiesta que “nunca me quedé con la palmada en el hombro ni el qué bien lo hiciste. Me quedé con lo negativo de mi trabajo, por eso he durado en esto”.

¿En qué club de Europa jugó Rafael Olarra?

Rafa Olarra jugó en Osasuna en la temporada 2001-2002, luego de brillar en la Universidad de Chile. Solamente disputó 335 minutos.

¿Cuántos años lleva Claudio Bravo en Europa?

Claudio Bravo es el jugador chileno con más temporadas en Europa. Se fue el 2006 a Real Sociedad y luego pasó por Barcelona, Manchester City y el Betis. Cuando termine su contrato el próximo año, llegará a 18 temporadas en el Viejo Continente.