Olarra responde a la burla de Bravo por su opaco paso en Europa: "Me da pena que me cuente los minutos"

Claudio Bravo y Rafael Olarra se enfrascaron en una insólita polémica, luego de que el meta del Betis respondiera en la red X (ex Twitter) al comentario de un usuario, donde sacó en cara el opaco paso del Rafa en España.

En ESPN, el actual comentarista manifestó su sentir ante eso que escribió Bravo. “Con Claudio, sin tener cercanía, coincidimos en varias cosas. En clásicos en contra y en selección. Yo fui capitán cuando Claudio iniciaba, tenía proyección”, comenzó diciendo.

Luego indicó que “yo estuve en todas las selecciones desde chico, mi compromiso era 100%. Me llamaba la Roja y yo estaba, es el privilegio máximo. No critico el compromiso con la selección de Claudio, sería loco, pero para mí siempre hay que estar para la selección, te llamen en vacaciones o no”.

Ahí fue cuando indicó su emoción al enterarse del posteo del meta. “Me da pena lo de Claudio, con respecto a que me cuente los minutos para hablar de fútbol”, cagregó.

“¿Acaso los que no estamos a la altura de ciertos jugadores no podemos decir nada? ¿No se puede opinar? ¿Los hinchas que no jugaron tampoco pueden opinar? Es para todos el fútbol”, atacó el Rafa.

Luego indicó que “yo sólo defendí al seleccionador, que tiene la potestad de elegir. Después criticaremos si le fue bien o mal. Pero mostrar los minutos… yo me lesioné grave jugando en la liga española, iba a debutar con Osasuna y me lesioné en la semana. Estuve cinco meses fuera”.

“Yo admiro a Claudio Bravo, tuvo una carrera extraordinaria, en todos los equipos y la selección. Además lo quiero mucho, es un jugador importante. Pero hay gustos técnicos y esto es así”, agregó el Flaco.

Finalmente sostuvo que “le quiero quitar importancia, decirle a Bravo que lo felicito siempre, lo admiro muchísimo, pero cantar el himno nacional en la selección es algo que logré y lo defiendo a muerte. Ojalá lo llamen de nuevo, dependerá del técnico”.

¿En qué club de Europa jugó Rafael Olarra?

Rafa Olarra jugó en Osasuna en la temporada 2001-2002, luego de brillar en la Universidad de Chile. Solamente disputó 335 minutos.

¿Cuántos años lleva Claudio Bravo en Europa?

Claudio Bravo es el jugador chileno con más temporadas en Europa. Se fue el 2006 a Real Sociedad y luego pasó por Barcelona, Manchester City y el Betis. Cuando termine su contrato el próximo año, llegará a 18 temporadas en el Viejo Continente.