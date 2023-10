El nombre de Claudio Bravo fue el que más se repitió en la conferencia de prensa de Eduardo Berizzo, entrenador de la selección chilena, justo en la previa de la fecha 3 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El portero del Real Betis nuevamente quedó fuera de la nómina del Toto, pero su figura sigue apareciendo en el combinado nacional.

La decisión de Berizzo llamó la atención de la prensa española, que ahora hizo eco del quiebre entre las dos partes. El Desmarque, medio deportivo con sede en Sevilla, dedicó una nota al “encontronazo entre Claudio Bravo y Berizzo”, donde aseguran que “la selección de Chile atraviesa una crisis difícil de gestionar” por la polémica entre el portero y el DT.

“Eduardo Berizzo ha decidido dejar a Claudio Bravo fuera de la lista para estos próximos compromisos. Una decisión tan controvertida como incongruente a ojos del guardameta”, indican desde el medio. Luego, reproducen las declaraciones que han hecho Bravo y Berizzo, y destacan que las versiones son distintas desde ambos lados.

“El propio técnico dejó entrever que Bravo prefirió unas vacaciones familiares. Una afirmación que el portero desmiente”, dicen. En una entrevista con TVN, Bravo afirmó que consultó si sería convocado antes de planear sus vacaciones, pero, en conferencia de prensa, Berizzo dijo que Bravo llamó primero para comunicar que quería descansar y descartaba ir a los amistosos de junio.

Ahí la razón por la que no lo llamó ni al debut clasificatorio ni a la fecha de octubre de las Eliminatorias al Mundial 2026, algo que el DT ha explicado en más de una ocasión. “Esas palabras han escocido y mucho al guardameta, que siempre ha querido ayudar a su selección”, escribe El Desmarque.

¿Las puertas de la Roja están cerradas para Claudio Bravo?

En su última conferencia de prensa, Berizzo confesó que no sabe si su decisión de marginar a Claudio Bravo se mantendrá en el tiempo. “De cara al futuro, no lo sé. Mis decisiones pasan por lo que administro previo a la fecha FIFA y por cómo encuentro a los seleccionados. No hay enemistad con nadie, no mezclo mis sensaciones personales con las profesionales”, aclaró.

“Yo no hablé con Bravo. De cara a la fecha FIFA no llamamos a los jugadores, Claudio se comunicó con el preparador y manifestó que quería descansar. No alimento ni me esquivo de la cuestión: habló con mi compañero y dijo que quería descansar. Elegimos a otros portero y se terminó el asunto”, agregó.

¿Por qué Eduardo Berizzo no llama a Claudio Bravo?

Eduardo Berizzo ha explicado que no ha citado a Claudio Bravo a los partidos de Eliminatorias por no asistir a los amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia. “Confecciono la lista pensando en los que quisieron estar”, dijo en septiembre.

