La selección chilena dijo adiós y de la peor forma en el Mundial Sub de Chile 2025. El equipo dirigido por Nicolás Córdova fue goleado 1-4 por México en los octavos de final y sentenció una campaña que prácticamente se mantuvo por se extendió por suerte.

Las críticas contra el entrenador no son nuevas, pero ahora Juan Cristóbal Guarello explotó con descalificativos y una durísima y grave acusación contra Córdova.

“¿Qué rescatamos del proceso de Córdova, porque al menos tomó algún jugador y lo dejó mejor de lo que era? No. Y una de las principales tareas de un entrenador es mejorar a los jugadores, los resultados puede que no se te den… perdiste, te cobraron un penal, tuviste un error, fallaste una definición. Okey, pero mejoraste a éste, rescataste a este otro, o hubo un salto de calidad. No, no lo tiene”, dijo en Deportes en Agricultura.

De ahí en adelante se vino la aplanadora. Guarello agregó: “y lo otro que me irritó de Córdova, cuando terminó el partido dice que la ANFP no le dio todo lo que pidió, que lo viene diciendo hace años y que hay más culpables. Y cuando le preguntan quiénes son los otros culpables sale con: ustedes saben. ¡No!“.

Guarello sobre Córdova: hipócrita, cobarde… ¿Y representantes?

“No Córdova, nosotros no sabemos. Nosotros no estamos en Juan Pinto Durán, nosotros no tenemos conversaciones ni whatsapps con representantes que nos presionan para meter a Fulano y Mengano“, complementó con volumen elevado.

King Kong añadió que “esa de tirarla y esconderse te hace cómplice. Si vas a decir que hay más culpables tienes que dar el nombre y apellido. Venir a lloriquear ahora porque no le dieron lo que pidió… ¿Si entraba la de Rossel te la habrían dado? Lo encuentro de un nivel de hipocresía y de cobardía de Córdova muy grande“.

“Si la tiras, la tiras, pero eso de decir aquí son todos frescos. ¿Quiénes? Averigua tú. Yo siento que Córdova se fue tirando caca“, manifestó mosqueado el periodista.

Guarello sentenció que “hay otra cosa: tiene que trasparentar su relación con los representantes. Los siento. ¡No, pero ya no más! Ya está bueno, porque ahí ya se puso complicado el asunto. Desde lo profesional no funciona, y además le agregamos esto“.

